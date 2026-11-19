Quang cảnh kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh. Quochoi.vn)

Thông qua 3 luật và 5 nghị quyết

Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 17/10 đến hết ngày 13/11/2026, với tổng cộng 25 ngày làm việc. Trong thời gian này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận các nội dung lập pháp theo chương trình ban đầu gồm 47 dự án luật, nghị quyết, đồng thời bổ sung một số nội dung cấp thiết vào chương trình kỳ họp.

Về công tác lập pháp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua 5 nghị quyết, gồm: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; Nghị quyết về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. (Ảnh: Báo Nhân dân)

Các nghị quyết tập trung vào những vấn đề quan trọng trong điều hành kinh tế - xã hội, quản lý và phân bổ ngân sách nhà nước. Trong đó, các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 là cơ sở để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong năm tiếp theo. Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 và nghị quyết liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh cũng được Quốc hội xem xét, quyết định trong đợt họp này.

Nhiều dự án luật thuộc các lĩnh vực được đưa ra thảo luận

Bên cạnh các luật đã được thông qua, Quốc hội đã xem xét, thảo luận nhiều dự án luật, bộ luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực tư pháp và hoàn thiện hệ thống pháp luật, các dự án đáng chú ý gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) và Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Cùng với hai dự thảo bộ luật về hình sự và tố tụng hình sự là các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành những bộ luật này.

Trong lĩnh vực kinh tế, tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh, chương trình có các dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập. Ngoài ra, Quốc hội xem xét các dự án liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Điện lực, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Đối với lĩnh vực đất đai, nhà ở và bất động sản, các dự án được đưa ra thảo luận gồm Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, sử dụng đất đai, phát triển thị trường bất động sản và hoạt động xây dựng, kinh doanh nhà ở.

Trong lĩnh vực lao động, an sinh xã hội và y tế, Quốc hội xem xét các dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật An toàn, vệ sinh lao động. Cùng với đó là các quy định liên quan đến Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Ở lĩnh vực văn hóa, xã hội và sở hữu trí tuệ, các dự án đáng chú ý gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo và Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Ngoài ra, chương trình lập pháp còn có các dự án liên quan đến an ninh, trật tự và quản lý nhà nước như Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh các dự án luật, tại Đợt 1, Quốc hội cũng bổ sung và thảo luận dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch; xem xét chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc gồm Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La).

Việc xem xét, thảo luận khối lượng lớn các dự án luật, bộ luật và nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tập trung vào nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Các nội dung được đưa ra nghị trường nhằm tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển trong giai đoạn mới.