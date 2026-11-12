Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực miền núi

Nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn đã được đại biểu Quốc hội nêu ra, phản ánh và lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời, làm rõ, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đánh giá cao vai trò của khoa học, công nghệ trong mọi mặt của đời sống, xã hội, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn Trần Hữu Giang nhấn mạnh, với tỉnh miền núi, biên giới như Lạng Sơn khoa học, công nghệ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh xác định người dân, doanh nghiệp ở vị trí trung tâm của mỗi nhiệm vụ, giải pháp khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Về phát triển chính quyền số, tỉnh duy trì vận hành ổn định, phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc trên môi trường mạng. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã tiếp nhận 939.853 văn bản đến và phát hành 175.787 văn bản đi. Tỉnh đã số hóa 97.151 hồ sơ, trong đó cấp tỉnh 24.715 hồ sơ, cấp xã 72.436 hồ sơ, tương ứng đạt 89%, 94% và 88%.

Tỉnh đã triển khai Trợ lý ảo công chức số Xứ Lạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tra cứu, khai thác văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành; hỏi đáp, tổng hợp, tóm tắt và hỗ trợ soạn thảo, xử lý văn bản. Hiện, hệ thống có 7.547 tài khoản, ghi nhận 653.345 văn bản được cập nhật. Mô hình “Trợ lý ảo công chức số Xứ Lạng” được nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026.

Tỉnh cũng đã tập trung phát triển kinh tế số. Trong lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, các mô hình livestream quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP trên nền tảng số được các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu, phiên Mega Livestream tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 ghi nhận hàng nghìn đơn hàng.

Nền tảng cửa khẩu số do Sở Khoa học và Công nghệ duy trì, phát triển đã xử lý 425.768 lượt phương tiện xuất, nhập khẩu từ đầu năm 2026 đến đầu tháng 10/2026; 100% doanh nghiệp khai báo trực tuyến trước khi phương tiện đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu...

Tuy vậy, thực tế trên địa bàn cho thấy, chất lượng kết nối sóng điện thoại, mạng viễn thông tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa chưa ổn định. Trang thiết bị công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị và cấp xã chưa đồng bộ, cấu hình hạn chế hoặc chưa đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin, nền tảng số và giải quyết thủ tục hành chính. Nhu cầu đầu tư, nâng cấp lớn trong khi khả năng cân đối nguồn lực còn hạn chế. Việc mua sắm, thay thế cần được rà soát, xác định thứ tự ưu tiên để tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp hoặc chưa đáp ứng đúng yêu cầu sử dụng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương, đơn vị. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông xử lý các điểm còn lõm sóng, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa.

Ông Hoàng Văn Chiều, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Kéo, xã Quý Hòa, tỉnh Lạng Sơn thông tin, thôn có 116 hộ. Chuyển đổi số và khoa học, công nghệ đã tạo ra điều kiện, cơ hội tốt giúp vùng sâu, vùng xa phát triển. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thôn, một số khu vực sóng điện thoại chưa ổn định.

Nhiều người cao tuổi gặp khó trong việc ứng dụng các thiết bị thông minh để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trước mắt, để khắc phục tình trạng này và khai thác hiệu quả chuyển đổi số và khoa học, công nghệ vào đời sống, thôn phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ thông minh. Cùng với đó, địa phương mong muốn Trung ương, tỉnh đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công hiện đại, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chia sẻ về những giải pháp quả lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, theo ông Bùi Minh Bằng, Phó Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn, những năm gần đây cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, thương mại điện tử phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Thời đại công nghệ 4.0, cùng với sự phát triển như vũ bão của internet và chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, xu hướng kinh doanh trực tuyến hay bán hàng online đã đem lại hiệu quả kinh tế tích cực.

Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý thuế, đặc biệt là trong việc kiểm soát doanh thu, chống thất thu ngân sách và bảo đảm công bằng giữa các chủ thể kinh doanh.

Trước thực tế đó, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, Thuế tỉnh Lạng Sơn đã ban hành nhiều công văn, kế hoạch chỉ đạo các Thuế cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế theo quy định; triển khai công tác quản lý thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Ngành Thuế đã triển khai cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh và tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Ngay từ đầu năm 2026, Thuế tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các Thuế cơ sở tổ chức các chương trình hỗ trợ trực tiếp, trực tuyến, phối hợp với chính quyền địa phương, ngân hàng thương mại tổ chức các chương trình, điểm hỗ trợ lưu động tại chợ truyền thống, tuyến phố thương mại. Thuế tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về chính sách thuế, thanh toán điện tử, hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTaxMobile với hơn 13.600 hộ kinh tham gia.

Thuế tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các Thuế cơ sở thường xuyên rà soát, tổ chức kiểm tra công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Qua rà soát và làm việc trực tiếp với người nộp thuế tại địa bàn quản lý, Thuế tỉnh Lạng Sơn đã xử lý truy thu thuế của 34 cá nhân kinh doanh thương mại điện tử. Tổng số tiền truy thu, chậm nộp, xử phạt là 11,3 tỷ đồng...

Bà Nguyễn Thị Hiền, tiểu thương kinh doanh trên địa bàn phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn đánh giá, hiện nay các chính sách quản lý, thu thuế đối với hộ kinh doanh khá thuận lợi và chặt chẽ. Các khoản thu thuế đều minh bạch. Với giải pháp thực hiện nộp thuế trên môi trường điện tử đã tạo điều kiện thuận lợi cho tiểu thương và nhân dân giảm bớt thời gian chờ đợi, công đi lại khi thực hiện nghĩa vụ thuế.