Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết

Đại biểu Lê Hoàng Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội thông tin đến cử tri chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Ảnh: Hồ Thảo

Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17-10 đến 13-11-2026; đợt 2 từ ngày 19-11 đến 20-11-2026. Đây là kỳ họp cuối năm với các nội dung trọng tâm về công tác xây dựng luật; xem xét, thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội và giám sát các vấn đề quan trọng khác của đất nước. Theo chương trình dự kiến, về công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét 45 dự án luật, nghị quyết, trong đó thông qua 43 dự án và 1 nghị quyết; cho ý kiến 1 dự án.

Các nội dung lập pháp bao gồm nhiều dự án luật quan trọng như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật An ninh dữ liệu, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam. Cùng với đó là nhiều dự án luật sửa đổi, bổ sung các quy định về lao động, bảo hiểm xã hội, môi trường, chứng khoán, điện lực, thuế, thương mại, báo chí và các lĩnh vực khác.

Tổ đại biểu Quốc hội số 2 tiếp xúc cử trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội XVI tri tại xã Hưng Thịnh. Ảnh: Hồ Thảo

Về xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội dự kiến xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Quốc hội xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Bên cạnh đó, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026-2035; xem xét Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Về công tác giám sát, Quốc hội dự kiến xem xét báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kỳ họp tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội nhằm kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội (liên quan đến kết thúc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh).

Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (nếu có) và xem xét, quyết định nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).