Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc sáng 17/10/2026, dự kiến bế mạc ngày 21/11/2026

Sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ và nghe báo cáo chuyên đề về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Quốc hội, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí, tạp chí Trung ương, Hà Nội.

Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ và nghe báo cáo chuyên đề về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Thông tin chuyên đề về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, theo dự kiến, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc Kỳ họp tại Nhà Quốc hội vào sáng 17/10/2026, bế mạc ngày 21/11/2026.

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, trong đó Quốc hội bố trí làm việc 06 ngày thứ Bảy và 01 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11, Quốc hội nghỉ họp để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Về cách thức tổ chức, Kỳ họp được tiến hành theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến hết ngày 14/11/2026; đợt 2 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11/2026.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án Luật, gồm: Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Phát triển công nghiệp văn hóa. Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tăng cường phối hợp, bảo đảm thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp đúng định hướng, hiệu quả

Để triển khai hiệu quả Đề án tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội trong chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền. Đồng thời, yêu cầu cần bảo đảm chặt chẽ quy trình phê duyệt thông tin, tin, bài; chú trọng tính chính xác, khách quan, định hướng của nội dung thông tin; tránh tình trạng câu view, giật tít, đưa thông tin không rõ ràng, tạo kẽ hở để các thế lực thù địch suy diễn, xuyên tạc, chống phá.

Về phía Văn phòng Quốc hội, Vụ Thông tin, Thư viện và Bảo tàng sẽ là đầu mối phối hợp chặt chẽ với các vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, kịp thời cung cấp thông tin tuyên truyền chi tiết về từng dự án luật, dự thảo nghị quyết, giúp các cơ quan báo chí có cơ sở thông tin đầy đủ, chính xác và đúng định hướng.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cũng lưu ý, các cơ quan báo chí cần nghiên cứu, bám sát Đề án tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp để sớm xây dựng kế hoạch tuyên truyền chi tiết. Trong đó, tập trung tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về Kỳ họp trong các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường bài viết phân tích chuyên sâu về những nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân gửi tới diễn đàn Quốc hội.

Để công tác thông tin, tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí tập trung vào một số nội dung trọng tâm

Đối với phiên khai mạc và bế mạc Kỳ họp, cần tuyên truyền đậm nét, trang trọng về phiên khai mạc, đặc biệt là thông điệp trong phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội; phản ánh các hoạt động bên lề của đại biểu Quốc hội, các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung Kỳ họp. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả Kỳ họp và thông điệp trong phát biểu bế mạc của Chủ tịch Quốc hội, chuyển tải kịp thời, sâu rộng đến cử tri, Nhân dân cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Đối với công tác lập pháp, các cơ quan báo chí cần tập trung thông tin về sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm xây dựng luật, nghị quyết và những nội dung chính của từng dự án luật, dự thảo nghị quyết. Việc phản ánh ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường phải bảo đảm đầy đủ, khách quan, chính xác, có tính xây dựng; bám sát nội dung tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội.

Thông tin tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, giúp cử tri, Nhân dân nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước. Cùng với đó, cần phản ánh đầy đủ, khách quan, chính xác những đánh giá, nhận định của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra về các vấn đề lớn, cụ thể của dự án luật, dự thảo nghị quyết; bảo đảm thông tin đúng nội dung tờ trình, báo cáo thẩm tra, bám sát chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công điều hành nội dung Kỳ họp, cũng như kết quả, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí về những nội dung được quan tâm tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đối với các dự án luật đang được Quốc hội xem xét, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí cần phân biệt rõ quy định hiện hành, nội dung dự thảo và phương án đang được nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, tránh đưa thông tin không chính xác khiến cử tri, Nhân dân hiểu nhầm về nội dung, bản chất của các quy định.

Đối với báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ hai, cần tuyên truyền làm rõ công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng báo cáo; tập trung phản ánh những ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, trình Quốc hội. Các cơ quan báo chí cần chú trọng những vấn đề được đông đảo cử tri, Nhân dân quan tâm; phản ánh đầy đủ nội dung kiến nghị và việc tiếp thu, xem xét, trả lời của cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm thông tin đúng với nội dung báo cáo, không suy diễn hoặc mở rộng nội dung kiến nghị ngoài phạm vi được tổng hợp.

Đối với các báo cáo về kết quả giám sát, việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, cần thông tin trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời về các ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội đối với những vấn đề, nhóm vấn đề được đề cập trong báo cáo. Nội dung tuyên truyền cần làm nổi bật kết quả, ý nghĩa, những tồn tại, hạn chế trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối với những hạn chế, bất cập được phát hiện qua hoạt động giám sát, khảo sát, cần phản ánh khách quan, gắn với nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Qua đó, làm rõ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, tránh cách thông tin chỉ tập trung vào những tồn tại, hạn chế mà chưa phản ánh đầy đủ các giải pháp và kết quả khắc phục.

Đối với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, các cơ quan báo chí cần phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời nội dung chất vấn, trả lời chất vấn và những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung chất vấn. Đồng thời, chú trọng phản ánh không khí tại phiên chất vấn, công tác điều hành của Chủ tịch Quốc hội, cũng như đánh giá của dư luận và cử tri về phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, tạp chí Trung ương và Hà Nội đã đặt câu hỏi, trao đổi về những lưu ý trong công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp, cũng như yêu cầu truyền thông chính sách đối với các dự án luật quan trọng, được dư luận quan tâm.

Trao đổi với đại diện các cơ quan báo chí, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, trước Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản đề nghị các bộ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra các dự án luật chủ động cung cấp thông tin sớm cho báo chí. Trong thời gian tới, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, bảo đảm cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác về các dự án luật, nghị quyết được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan báo chí bám sát những chính sách trọng tâm của từng dự án luật, phản ánh khách quan, toàn diện quá trình thảo luận. Đồng thời, các cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra cần chủ động xác định những nội dung cần tập trung thông tin, qua đó góp phần tạo đồng thuận xã hội và nâng cao chất lượng các dự án luật.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận nội dung thảo luận tại Hội nghị giao ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị Văn phòng Quốc hội tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại các tỉnh, thành phố nơi các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, chủ động cung cấp thông tin về chương trình tiếp xúc cử tri và thông báo kết quả Kỳ họp sau khi Quốc hội bế mạc. Việc cung cấp thông tin từ sớm sẽ tạo điều kiện để các cơ quan báo chí chủ động nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch tuyên truyền kịp thời, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến cũng đề nghị các cơ quan báo chí chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị nội dung tuyên truyền; căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương để dự kiến những vấn đề cần thông tin, phản ánh, bảo đảm nội dung tuyên truyền sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thông tin của cử tri và Nhân dân trước, trong và sau Kỳ họp.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan liên quan chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, tập trung vào những nội dung trọng tâm của các dự án luật, chính sách được Quốc hội xem xét, thảo luận. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao chất lượng các dự án luật, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội được triển khai thống nhất, hiệu quả.