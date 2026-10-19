Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật

"Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người 2026" tại Ninh Bình hướng tới đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với người khuyết tật, nhất là phụ nữ khiếm thị, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, học tập, việc làm và tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội.