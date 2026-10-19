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Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 19/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Luật sư (sửa đổi); Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Cà Thị Thắm phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Cà Thị Thắm phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lê Thị Ngọc Linh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lê Thị Ngọc Linh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Huy phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Huy phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lai Châu và An Giang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lai Châu và An Giang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ky-hop-thu-2-quoc-hoi-khoa-xvi-quoc-hoi-thao-luan-o-to-ve-3-du-an-luat-post1142848.vnp