Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI: Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Cao Bằng thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Cà Thị Thắm phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Lê Thị Ngọc Linh phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Huy phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Lai Châu và An Giang thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)