Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội theo lộ trình

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 03 dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em... Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 21/10, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về các dự án Luật trên.

Việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tổ chức thực hiện.

Dự thảo Luật tập trung hoàn thiện các quy định liên quan đến đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó có người hoạt động không chuyên trách và định hướng mở rộng diện bao phủ đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số cùng các nhóm có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên. Việc mở rộng đối tượng được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.

Dự thảo Luật cũng sửa đổi quy định về người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng. Theo đó, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quy định này giúp phân định rõ chính sách trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm với các chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện trên cơ sở đóng và hưởng.

Dự thảo dự kiến cho phép cá nhân người lao động trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện, thay vì chủ yếu tham gia thông qua người sử dụng lao động; sửa đổi cách xác định mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa...

Một số nội dung đáng chú ý khác là: hoàn thiện quy định về hình thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thông qua tài khoản của người thụ hưởng; đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành.../.