Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khai mạc ngày 17/10, dự kiến thông qua 43 luật, nghị quyết

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có văn bản triệu tập Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó kỳ họp khai mạc ngày 17/10 và dự kiến bế mạc ngày 20/11, được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17/10 - 13/11; đợt 2 từ ngày 19 - 20/11.

Quang cảnh Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Như vậy, so với thông lệ kỳ họp cuối năm thường khai mạc vào 20/10, lần này Quốc hội khai mạc kỳ họp sớm hơn 3 ngày.

Tại kỳ họp này, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua 43 luật, nghị quyết, cho ý kiến lần đầu với 2 dự luật.

Một số dự luật được xem xét thông qua tại kỳ họp này như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu…

2 dự án Luật sẽ cho ý kiến tại kỳ họp là: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách Nhà nước, Công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác.

Quốc hội cũng xem xét thông qua các dự luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026 theo các chủ trương, định hướng, yêu cầu mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 3, các văn kiện khác của Đảng và xem xét quyết định nội dung khác (nếu có).

Tại kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 1 của Nghị quyết số 207/2025/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh tài liệu và các nội dung kỳ họp để gửi đến đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các đoàn, đại biểu Quốc hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức để đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, gửi báo cáo tổng hợp về Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trước ngày 2/10 để tổng hợp báo cáo Quốc hội.

Cùng với đó đề nghị các đại biểu Quốc hội gửi phiếu chất vấn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chuyển đến người có trách nhiệm trả lời (bằng văn bản).

Hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành Phiên họp thứ 6 để cho ý kiến vào nhiều nội dung dự luật, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2.

Tiếp đó, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI cũng được dự kiến diễn ra trong ngày 28 và 29/9 tới đây.

Tại hội nghị này, dự kiến sẽ thảo luận về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính; nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực an ninh; nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường; nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp; nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội.