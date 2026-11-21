Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trước khi biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Chính phủ đã tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp của dự thảo luật, dự thảo nghị quyết.

Về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho du lịch, dự thảo Nghị quyết xác định địa bàn ưu tiên gồm 3 cực tăng trưởng du lịch gồm trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia, địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia theo quy hoạch hệ thống du lịch, địa điểm du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới, nông thôn và địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn. Các dự án được phân loại theo điều kiện tăng dần để áp dụng chính sách hỗ trợ và ưu đãi: dự án chất lượng cao chỉ được hỗ trợ, dự án động lực được ưu đãi thuế, tiền thuê đất, dự án động lực mang tính chiến lược được ưu đãi cao nhất. Dự án, ưu đãi sẽ bị thu hồi khi nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết.

Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và liên kết cộng đồng trong hoạt động du lịch, sẽ mở đường bay mới phục vụ du lịch và tiêu thụ dài hạn sản phẩm OCOP.

Về hỗ trợ ưu đãi đối với mô hình kinh doanh du lịch mới, dự thảo Nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với mô hình cung ứng dịch vụ du lịch có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, ven biển, tạo ra sản phẩm du lịch kết hợp với giải trí, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh. Đồng thời phải ứng dụng khoa học công nghệ, số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, thực tế tăng cường và công nghệ mới; quyền sở hữu trí tuệ phát sinh được bảo hộ theo quy định của pháp luật. Nghị quyết cũng có nội dung thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình hoạt động kinh doanh du lịch đối với tổ hợp biểu diễn nghệ thuật, trung tâm hòa nhạc, phố lễ hội, khu giải trí tích hợp quy mô lớn được hoạt động 24/7.

Về hỗ trợ phát triển nhân lực du lịch: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số, ngoại ngữ, kỹ năng nghề, quản trị du lịch và nhân lực tại chỗ ở địa bàn du lịch cộng đồng, ưu tiên lao động nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, thành viên hợp tác xã. Về thị thực, dự thảo Nghị quyết tạo thuận lợi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với khách du lịch quốc tế, ưu tiên khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách du lịch hội nghị, sự kiện, người làm việc từ xa.

Về hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho phát triển du lịch, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết dự thảo Nghị quyết ưu tiên bố trí vốn đầu tư hạ tầng thiết yếu và hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch, khu du lịch quốc gia. Ngân sách Trung ương ưu tiên bổ sung có mục tiêu cho địa phương phát triển du lịch cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Theo Bộ trưởng, Nghị quyết áp dụng từ ngày 1/1/2027 đến hết ngày 31/12/2036; các chính sách thí điểm có thời hạn trong 5 năm, thử nghiệm tối đa 3 năm.

*Sáng cùng ngày, với 476/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, việc rà soát hoàn thiện các quy định của dự thảo Luật tập trung theo hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đồng thời, xây dựng các nhóm chính sách then chốt, trọng tâm, có tính nền tảng để tháo gỡ các điểm nghẽn trong phát triển du lịch, xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, mang tính đột phá để khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đối với Luật Thể dục, thể thao, dự thảo Luật chuyển một số thẩm quyền quyết định từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực; chuyển thẩm quyền quyết định tổ chức giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về Luật Du lịch, chuyển thẩm quyền công nhận điểm du lịch, thu hồi quyết định công nhận điểm du lịch từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh; chuyển thẩm quyền công nhận khu du lịch quốc gia nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên từ Thủ tướng Chính phủ cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bỏ các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải quyết hành chính tại luật và giao Chính phủ quy định chi tiết; sửa đổi điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

Về Luật Thư viện, dự thảo Luật làm rõ chức năng, nhiệm vụ của thư viện cấp tỉnh và thư viện cấp xã; điều chỉnh thẩm quyền tiếp nhận thông báo về hoạt động thư viện theo hướng phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã, đồng thời chuyển mạnh từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm.

Về Luật Điện ảnh, dự thảo Luật hoàn thiện quy định về hoạt động sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; quy định về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng theo hướng tăng cường trách nhiệm của chủ thể phổ biến phim, đồng thời làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông và cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm soát, ngăn chặn và xử lý phim vi phạm pháp luật; điều chỉnh thẩm quyền cấp phép tổ chức liên hoan phim, liên hoan phim chuyên ngành, chuyên đề, giải thưởng phim và cuộc thi phim có yếu tố nước ngoài theo hướng phân cấp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về Luật Di sản văn hóa, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án, dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu thuộc các danh mục của UNESCO cho Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời điều chỉnh một số thẩm quyền từ cấp huyện sang cấp xã để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; điều chỉnh phạm vi các trường hợp phải xin xác nhận trước khi lập dự án, giao cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh xác nhận đối với các cụm di tích quốc gia, cụm di tích quốc gia gắn với di tích cấp tỉnh.

Về Luật Quảng cáo, bãi bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải được cấp giấy phép riêng khi sản xuất kênh, chương trình chuyên quảng cáo; bãi bỏ các quy định nội dung liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Luật Quảng cáo. Về Luật Báo chí, bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí từ cơ chế xin chấp thuận sang cơ chế thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bảy luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gồm 8 điều; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 của Luật.