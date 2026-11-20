Trong phiên làm việc sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 luật, gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ngày 12/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Thời gian còn lại của phiên họp sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) thay thế Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004. Dự thảo gồm 21 chương, 318 điều, hướng tới thống nhất quản lý, hiện đại hóa hạ tầng, phát triển vận tải đa phương thức và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là hợp nhất, tái cấu trúc các quy định về kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và cảng cạn; thống nhất khung pháp lý về đầu tư, khai thác, quản lý cảng biển, cảng thủy nội địa, bến thủy nội địa, gắn với kết nối logistics, vận tải đa phương thức.

Dự thảo bổ sung cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đối với các dự án bến cảng lớn, cảng thủy nội địa đầu mối; chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển đội tàu, cảng, công nghiệp hàng hải, logistics, chuyển đổi xanh và ứng dụng khoa học, công nghệ. Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất tầm nhìn quy hoạch 100 năm đối với kết cấu hạ tầng hàng hải, đường thủy nội địa và cảng cạn.

Các quy định về tàu thuyền, đăng ký, đăng kiểm, thuyền viên, vận tải hàng hóa, hành khách và dịch vụ hàng hải cũng được sửa đổi theo hướng thống nhất, hiện đại. Dự thảo bổ sung cơ sở pháp lý cho người điều khiển tàu thuyền từ xa, tàu lặn, thủy phi cơ, phương tiện phục vụ du lịch và ứng dụng công nghệ tự động hóa trong hoạt động hàng hải, đường thủy.

Về cải cách hành chính, dự kiến bãi bỏ 54 thủ tục hành chính, sửa đổi, bổ sung 46 thủ tục và không phát sinh thủ tục mới; cắt giảm tối đa 7/9 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dự thảo cũng tăng cường phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương trong quản lý đường thủy nội địa.

Chiều 20/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Tiếp đó, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Cuối phiên họp chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua 6 luật, nghị quyết, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).