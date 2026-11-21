Chiều 21/11, ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì cuộc họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Giải quyết dứt điểm "điểm nghẽn" pháp lý

Phát biểu tại họp báo, ông Lê Quang Mạnh cho biết, sau 27 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm, đổi mới, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh tại buổi họp báo.

Điểm nổi bật của kỳ họp lần này được ông Mạnh đề cập là khối lượng công việc rất lớn. Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật và 18 nghị quyết.

Trong đó, có 5 nghị quyết quy phạm pháp luật, 12 nghị quyết về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác nhân sự, về giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng và 1 nghị quyết chung của kỳ họp.

Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác để có thể hoàn thiện cho Kỳ họp thứ 3.

"Những kết quả đạt được tại Kỳ họp thứ 2 không chỉ thể hiện khối lượng công việc khổng lồ, mà còn cho thấy tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị, trách nhiệm cao của Quốc hội trước yêu cầu phát triển của đất nước", ông Mạnh cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội cũng đánh giá, các luật, nghị quyết được thông qua tiếp tục góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Đồng thời, hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông các nguồn lực và tạo hành lang pháp lý cho những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Tạo chuyển biến thực chất trong quản lý và sử dụng đất đai

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho hay, xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của đất đai trong quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực quốc gia, Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong quản lý và sử dụng đất đai.

Đồng thời, khắc phục triệt để những bất cập, tồn tại kéo dài, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư; đưa đất đai thực sự trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ hiệu quả cho sự phát triển đất nước, đồng thời bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phóng viên tham dự buổi họp báo.

Cùng với đó, Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội và hoạt động kinh doanh bất động sản; tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, giao dịch bất động sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, hướng tới xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, ổn định và bền vững.

Tại Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và quyết định 18 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác, trong đó có quyết định chủ trương đầu tư 4 chương trình, dự án quan trọng, xử lý, tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.