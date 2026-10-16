Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Giới thiệu tóm tắt dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết: Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 17/10/2026; dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; đợt 2, từ ngày 20-21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ bảy, 1 ngày chủ nhật. Từ ngày 15-19/11/2026, Quốc hội nghỉ để các các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, trong đó có các dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)...

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến 4 dự án luật khác, gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách. Cụ thể, Quốc hội xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (trong đó có nội dung báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân); quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Uỷ viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Trần Thị Kim Nhung trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Về công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác, Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

Quốc hội cũng xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết thúc việc thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội (kết thúc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh); xem xét, quyết định việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2035...

Uỷ viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến trả lời câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, trong bối cảnh phương thức tiếp cận thông tin ngày càng đa dạng, nhất là trên môi trường số, Văn phòng Quốc hội mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, bảo đảm tính chính xác, khách quan, chuyên nghiệp, phản ánh đầy đủ, kịp thời những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm.