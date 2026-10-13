Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến thông qua 43 luật, nghị quyết

Sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí định kỳ và nghe báo cáo chuyên đề về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển trình bày báo cáo chuyên đề về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo dự kiến, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc Kỳ họp tại Nhà Quốc hội vào sáng 17/10/2026, bế mạc ngày 21/11/2026.

Quang cảnh Hội nghị Giao ban báo chí (Ảnh: Media Quốc hội).

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, trong đó Quốc hội bố trí làm việc 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Từ ngày 15/11 đến ngày 19/11, Quốc hội nghỉ họp để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Về cách thức tổ chức, Kỳ họp được tiến hành theo hình thức họp tập trung, chia thành hai đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17/10 đến hết ngày 14/11; đợt 2 diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết; cho ý kiến đối với 4 dự án Luật, gồm: Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 10 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu (Ảnh: Media Quốc hội).

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả Đề án thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Trên cơ sở đó, các cơ quan báo chí cần chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tăng cường thông tin về kỳ họp trên các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề; đổi mới nội dung, hình thức thể hiện và phát huy hiệu quả các nền tảng số.

Đồng thời, chú trọng các bài viết chuyên sâu về những vấn đề Quốc hội xem xét, quyết định; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và người dân tới nghị trường.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung thông tin sâu rộng về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; trọng tâm là kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XVI.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời cung cấp thông tin chính thống về hoạt động lập pháp, quá trình xây dựng luật, nghị quyết; thận trọng trong khai thác, trích dẫn thông tin từ các nguồn chưa được kiểm chứng.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, quyết sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Các cơ quan báo chí cũng cần chú trọng tuyên truyền về giáo dục, văn hóa, công tác đền ơn đáp nghĩa và các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, góp phần tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và lan tỏa hình ảnh Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.