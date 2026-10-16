Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Dự kiến lựa chọn 2 trong 6 lĩnh vực 'nóng' để chất vấn

Lựa chọn lĩnh vực chất vấn từ kiến nghị cử tri và vấn đề dư luận quan tâm

Thông tin trên được ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cho biết tại họp báo trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, diễn ra chiều 16/10.

Theo ông Hoàng Nam Hải, từ tháng 9/2026, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi văn bản xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về những lĩnh vực cần chất vấn. Việc lựa chọn căn cứ vào ý kiến cử tri, những vấn đề được báo chí phản ánh và dư luận xã hội quan tâm.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đoàn đại biểu Quốc hội cùng thông tin, tài liệu từ các nguồn liên quan, sáu lĩnh vực, nhóm vấn đề đã được đưa ra đề xuất. Quy trình lấy ý kiến đang được thực hiện theo quy định của Luật Hoạt động giám sát.

Ông Hoàng Nam Hải, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Ảnh: Q.PHÚC

Thời gian tới, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội tổng hợp, báo cáo Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lựa chọn các vấn đề để trình đại biểu Quốc hội quyết định hai lĩnh vực chất vấn.

Do khối lượng công việc xây dựng pháp luật tại kỳ họp này lớn, dự kiến hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong một ngày, vào 12/11/2026. Quốc hội sẽ lựa chọn hai Bộ trưởng trả lời chính; với những vấn đề liên quan đến nhiều ngành, các Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực liên quan có thể được mời trả lời bổ sung.

Ông Hoàng Nam Hải dẫn ví dụ, các vấn đề như vệ sinh an toàn thực phẩm, giá đất, quản lý nhà đất có thể liên quan đến nhiều lĩnh vực, do đó ngoài Bộ trưởng phụ trách chính, các Bộ trưởng liên quan cũng có thể tham gia trả lời.

Hiện việc lấy ý kiến vẫn đang được tiến hành, nên chưa xác định cụ thể hai lĩnh vực được lựa chọn để chất vấn tại kỳ họp này.

Tiếp tục giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật

Liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và giám sát việc ban hành văn bản hướng dẫn thi hành luật, ông Hoàng Nam Hải cho biết hoạt động lập pháp đang được đổi mới theo hướng đẩy mạnh tư duy lập pháp. Các dự án luật trình Quốc hội xem xét, đặc biệt tại kỳ họp thứ hai, chủ yếu được thông qua trong một kỳ họp, tập trung quy định những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc và thuộc thẩm quyền của Quốc hội, trừ các luật liên quan đến quyền con người và luật tố tụng.

Toàn cảnh phiên họp.

Về tình trạng luật chờ nghị định, ông Hải cho biết trong những tháng đầu năm 2026, Chính phủ về cơ bản đã hoàn thành việc xử lý các văn bản còn tồn đọng. Sau khi các luật được thông qua tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục đôn đốc, giám sát việc ban hành nghị định, bảo đảm luật và nghị định có hiệu lực đồng thời.

Theo ông Hải, tình trạng nghị định chờ luật về cơ bản đã được tháo gỡ. Đối với những vấn đề quan trọng, dù luật quy định theo hướng khung và nguyên tắc, các văn bản dưới luật vẫn phải tuân thủ nội dung được luật giao.

Trong giai đoạn hiện nay, Chính phủ hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể được giao ban hành một số văn bản có nội dung khác với luật. Tuy nhiên, sau ngày 28/2/2027, những văn bản này sẽ không còn. Việc thực hiện phải tuân thủ đúng nội dung luật giao; các vấn đề quan trọng về cơ bản vẫn phải được quyết định theo quy định của luật.