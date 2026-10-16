Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến kéo dài 28 ngày

Quang cảnh cuộc họp báo.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào sáng ngày 17/10, dự kiến bế mạc vào ngày 21/11 và được chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 14/11; Đợt 2 từ ngày 20 - 21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, từ ngày 15 - 19/11, Quốc hội nghỉ để các các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét, thảo luận 47 dự án luật, nghị quyết; trong đó xem xét, thông qua 43 dự án luật; xem xét cho ý kiến lần đầu 4 dự án luật gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội cũng sẽ thảo luận, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đó là: Xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 (trong đó có nội dung báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân); quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027. Xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027 (trong đó có nội dung về tình hình phân bổ số vốn còn lại chưa phân bổ của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị quyết số 27/2026/QH16 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030); quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2027. Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Ngoài ra Quốc hội còn thảo luận về công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác; trong đó có thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Xem xét các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bao gồm: Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Cũng tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về kết thúc việc thực hiện các mục tiêu tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội (kết thúc dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh). Xem xét, quyết định việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 – 2035. Xem xét, quyết định việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Xem xét Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật. Xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (nếu có). Xem xét, quyết định nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Về công tác lập pháp, ông Nguyễn Văn Hiển đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm xây dựng luật, nghị quyết; những nội dung chính của dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội; phản ánh đầy đủ, khách quan, chính xác, có tính xây dựng các ý kiến đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận tổ và hội trường; bám sát nội dung tờ trình, báo cáo thẩm tra, bảo đảm tuyên truyền kịp thời, chính xác tới cử tri, nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước.

Đồng thời, đề nghị các báo đưa tin về những đánh giá, nhận định của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra về các vấn đề lớn, cụ thể của dự án luật, dự thảo nghị quyết cần phản ánh đầy đủ, chính xác, khách quan theo đúng nội dung tờ trình, báo cáo thẩm tra và bám sát chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội được phân công điều hành nội dung phiên họp và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với các dự án luật đang trong quá trình Quốc hội xem xét, cần phân biệt rõ quy định hiện hành, nội dung dự thảo và các phương án đang được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và không thông tin các phương án còn có ý kiến khác nhau như chính sách đã được quyết định...