Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra trong 28 ngày

Quang cảnh họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, Kỳ họp thứ 2 dự kiến kéo dài 28 ngày, tổ chức theo hình thức họp tập trung, chia thành 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra từ 17/10 đến 14/11; đợt 2 từ 20-21/11, dự phòng bế mạc 23/11. Quốc hội dự kiến làm việc 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật.

Về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án. Trong số này, Chính phủ trình 42 dự án luật và 1 dự án nghị quyết; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trình 1 dự án luật và 1 dự án nghị quyết.

Các dự án dự kiến được xem xét, thông qua gồm nhiều nội dung quan trọng, như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật An ninh dữ liệu, Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Định danh và xác thực điện tử.

Chương trình lập pháp còn có Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất) và Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi)....

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin về Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI. (Ảnh: Lê Bảo)

Đối với 4 dự án Luật dự kiến được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công;

Xem xét báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Nội dung này gồm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Quốc hội cũng xem xét tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027;

Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2027 và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Về công tác giám sát, Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày;

Các báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được xem xét.

Đặc biệt, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, góp phần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ, giải quyết những vấn đề cử tri và Nhân dân quan tâm.