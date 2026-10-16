Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Dự kiến dành 1 ngày chất vấn, lựa chọn 2 lĩnh vực

Chiều 16/10, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo thông tin về chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh khẳng định: Việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo quyết liệt, sát sao Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu được xem xét, quyết định tại Kỳ họp gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan bảo đảm chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, thông tin tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, y tế... phục vụ Kỳ họp thứ 2.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về định hướng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kết quả tổng hợp phiếu của các Đoàn đại biểu Quốc hội về việc lựa chọn lĩnh vực, Bộ trưởng trả lời chất vấn, ông Hoàng Nam Hải - Ủy viên, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, ngay từ tháng 9/2026, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản gửi các Đoàn đại biểu Quốc hội để tổng hợp. Đồng thời, cơ quan này đánh giá các vấn đề được báo chí nêu bật, được dư luận xã hội quan tâm cũng như ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội và thông tin, tài liệu thu thập qua các kênh khác, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến 6 lĩnh vực, gồm: Y tế; nông nghiệp và môi trường; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; tài chính; nội vụ.

Theo ông Hoàng Nam Hải, quy trình đưa nội dung và đề xuất bộ trưởng trả lời chất vấn được thực hiện chặt chẽ theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Thời gian tới, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để xin ý kiến, tổng hợp trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ lựa chọn một số vấn đề, báo cáo các vị đại biểu Quốc hội quyết định chọn khoảng 2 lĩnh vực để chất vấn.

“Do khối lượng công việc xây dựng pháp luật tại kỳ họp này rất lớn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sẽ tiến hành chất vấn trong 1 ngày, dự kiến vào ngày 12/11/2026. Do đó, chúng tôi sẽ đề xuất lựa chọn 2 lĩnh vực”, ông Hoàng Nam Hải thông tin.

Cùng với các lĩnh vực được lựa chọn, dự kiến sẽ có 2 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành, như vệ sinh an toàn thực phẩm, giá đất, đất đai hay quản lý nhà đất, Quốc hội có thể mời các bộ trưởng có liên quan cùng tham gia trả lời với bộ trưởng chính.

Ông Hoàng Nam Hải cho biết, hiện các thủ tục xin ý kiến vẫn đang được thực hiện, vì vậy chưa xác định cụ thể 2 lĩnh vực nào sẽ được lựa chọn để chất vấn tại Kỳ họp thứ 2.