Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến chọn 2 trong 6 lĩnh vực để chất vấn

Chiều 16/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Dự kiến lựa chọn 2 trong số 6 lĩnh vực để chất vấn

Thông tin tại họp báo về dự kiến các lĩnh vực/bộ trưởng, trưởng ngành chất vất, trả lời chất tại Kỳ họp này, ông Hoàng Nam Hải – Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội cho biết, ngay từ trong tháng 9/2026, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản gửi các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, cũng đánh giá các vấn đề được nêu bật từ các cơ quan báo chí, dư luận xã hội quan tâm, cũng như ý kiến cử tri.

Ông Hoàng Nam Hải thông tin tại họp báo (Ảnh: Media Quốc hội).

Trên cơ sở tổng hợp các nguồn thông tin, 6 lĩnh vực đang được xem xét lựa chọn gồm: y tế; nông nghiệp và môi trường; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; tài chính; nội vụ. Quốc hội dự kiến lựa chọn 2 trong số 6 lĩnh vực này để chất vấn.

Theo ông Hoàng Nam Hải, do khối lượng công tác xây dựng pháp luật tại kỳ họp này rất lớn, dự kiến bố trí một ngày để tiến hành chất vấn (ngày 12/11).

Về quy trình lựa chọn, ông Hoàng Nam Hải cho biết Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ phối hợp, lấy ý kiến Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xin ý kiến đại biểu Quốc hội quyết định 2 lĩnh vực chất vấn chính thức.

"Đối với 2 lĩnh vực được lựa chọn, dự kiến sẽ có 2 bộ trưởng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Trường hợp nội dung chất vấn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như an toàn thực phẩm hoặc quản lý đất đai, các bộ trưởng có liên quan có thể được mời tham gia trả lời, làm rõ những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý", ông Hoàng Nam Hải nêu rõ.

Ông Hoàng Nam Hải nhấn mạnh, hiện việc lựa chọn nội dung chất vấn vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến theo quy định. Vì vậy, chưa thể xác định cụ thể 2 lĩnh vực và các bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp này.

Xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hiển - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã giới thiệu chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Theo đó, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng ngày 17/10/2026; dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2026. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt: Đợt 1, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11/2026; Đợt 2, từ ngày 20-21/11/2026 (dự phòng bế mạc ngày 23/11).

Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật.

Ông Nguyễn Văn Hiển - - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo ông Nguyễn Văn Hiển, việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI được tiến hành kỹ lưỡng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo quyết liệt, sát sao Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu được xem xét, quyết định tại Kỳ họp gửi các vị đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua như: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Bên cạnh đó, có 4 dự án luật được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 gồm: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; LuậtPhát triển công nghiệp văn hóa.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; quyết định Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Xem xét tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; xem xét tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết định Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2027; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; xem xét, quyết định nội dung khác thuộc thẩm quyền...