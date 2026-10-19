Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 19/10, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án Luật trên.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Việc xây dựng dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng về phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản; phát triển dịch vụ đấu giá tài sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động này. Đồng thời, dự thảo Luật kế thừa, phát triển những quy định của luật hiện hành đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn và khắc phục những bất cập, hạn chế đã được chỉ ra qua quá trình tổng kết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Về tiêu chuẩn đấu giá viên, dự thảo Luật quy định các cá nhân có trình độ đại học trở lên trong tất cả các ngành, lĩnh vực đều có thể trở thành đấu giá viên thay vì hạn chế trình độ đại học trong một số lĩnh vực như luật, kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh như luật hiện hành. Điều này phù hợp với định hướng khuyến khích, thúc đẩy việc đấu giá tài sản thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân tự nguyện lựa chọn thông qua bán đấu giá và thông lệ nghề đấu giá các nước trên thế giới.

Dự thảo Luật cũng quy định trình tự, thủ tục đấu giá chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi và hợp lý như chỉ yêu cầu niêm yết tại UBND cấp xã đối với tài sản là bất động sản; bổ sung quy định người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi như đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi", người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung trình tự các bước tiến hành phiên đấu giá chặt chẽ và logic, bảo đảm tính khách quan, minh bạch; quy định thủ tục đấu giá rút gọn theo hướng đơn giản, thuận lợi hơn đối với một số tài sản đấu giá có giá khởi điểm nhỏ hoặc phải xử lý nhanh; bổ sung quy định về hủy kết quả đấu giá trong một số trường hợp để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật có liên quan... Ngoài ra, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, quyền, nghĩa vụ của đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và một số quy định cụ thể khác.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án: Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).