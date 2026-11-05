Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Đẩy mạnh bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Làm rõ tiêu chí xác định, phân loại công trình quan trọng

Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Góp ý về tiêu chí xác định, phân loại công trình, đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cho biết, dự thảo luật phân loại công trình an ninh, khu an ninh thành các loại A, B, C theo chức năng, nhiệm vụ; công trình quan trọng khác thành các loại I, II, III theo tính chất và phạm vi ảnh hưởng.

Báo cáo giải trình của cơ quan soạn thảo đã xác định việc phân loại phải căn cứ vào chức năng, tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ, không phụ thuộc vào không gian của công trình. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, các khái niệm như "hậu quả nghiêm trọng", "hậu quả rất nghiêm trọng" vẫn khó lượng hóa...

Do đó, đại biểu đề nghị quy định rõ hơn trong luật các điều kiện cốt lõi về mức độ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, khả năng gây gián đoạn các hoạt động thiết yếu và yêu cầu bảo vệ đặc biệt; đồng thời giao Chính phủ hướng dẫn các tiêu chí kỹ thuật cụ thể. Việc làm rõ các tiêu chí này sẽ giúp nhận diện đúng công trình cần bảo vệ, tránh mở rộng danh mục không cần thiết, làm tăng chi phí và hạn chế các hoạt động bình thường.

Cùng quan tâm đến tiêu chí xác định công trình quan trọng, đại biểu Trần Mạnh Huy (Đà Nẵng) đề nghị đánh giá mức độ quan trọng của công trình dựa trên hậu quả khi hoạt động bị gián đoạn, không chỉ căn cứ vào quy mô hoặc địa điểm.

Theo đại biểu, việc đánh giá cần làm rõ 3 yếu tố: những dịch vụ bị ảnh hưởng nếu công trình ngừng hoạt động; khả năng thay thế bằng hệ thống khác và thời gian cần thiết để khôi phục hoạt động. Đối với công trình phụ thuộc vào công nghệ số, đại biểu đề nghị hồ sơ và phương án bảo vệ phải xác định rõ hệ thống điều khiển, đường truyền, dữ liệu vận hành thiết yếu và đơn vị chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố.

Đại biểu Trần Mạnh Huy lưu ý, không nên mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật sang toàn bộ dữ liệu định danh, dữ liệu thuế, dữ liệu bảo hiểm xã hội hoặc mọi nền tảng số. Việc bảo vệ các hệ thống, dữ liệu này vẫn phải tuân theo pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng và các quy định chuyên ngành có liên quan.

Về quy định bảo vệ công trình trong giai đoạn đầu tư, đại biểu Hoàng Quốc Khánh (Lai Châu) đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thẩm định đối với công trình loại III, thuộc phạm vi quản lý của một tỉnh, thành phố.

Để hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia từ sớm, từ xa và cải cách hành chính, đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị Bộ Công an ban hành khung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về điều kiện an ninh, làm căn cứ xác định yêu cầu đưa công trình vào danh mục và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Trên cơ sở đó, phân cấp cho Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp thẩm định, cho ý kiến đối với dự án công trình loại III tại địa phương theo các tiêu chí và danh mục khung do Bộ Công an ban hành.

Theo đại biểu, phương án này vừa phát huy tính chủ động, am hiểu địa bàn của lực lượng Công an địa phương, vừa bảo đảm kiểm soát chuyên môn chặt chẽ theo các tiêu chí thống nhất, không làm buông lỏng quản lý.

Bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ dự thảo luật

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm về tiêu chí xác định, phân loại công trình, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, trên cơ sở thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, tổng kết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia năm 2007 và đánh giá yêu cầu thực tiễn trong tình hình hiện nay, Chính phủ đề xuất quy định 3 nhóm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia như dự thảo luật.

Theo Bộ trưởng, khái niệm công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia bao gồm 2 thành tố. Đó là, công trình, khu vực có tính chất, vị trí, quy mô, chức năng và vai trò đặc biệt quan trọng, cần áp dụng các biện pháp bảo vệ để bảo đảm bí mật, an toàn; nếu xảy ra sự cố hoặc bị phá hoại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội hoặc sự ổn định và hoạt động bình thường của Nhà nước.

Đối với công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, dự thảo luật căn cứ vào tính chất quan trọng và yêu cầu bảo vệ để phân thành 3 loại, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết.

Hiện nay, cơ quan soạn thảo đang xây dựng dự thảo nghị định của Chính phủ quy định chi tiết luật, trong đó xác định cụ thể các loại công trình được xem xét đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo ba loại I, II, III. Các công trình này bao gồm công trình điện, dầu khí, viễn thông, dữ liệu, tài chính, giao thông, hạ tầng số và các công trình khác nếu đáp ứng đầy đủ tiêu chí.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Liên quan đến ý kiến đại biểu Quốc hội về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ chưa được pháp luật quy định trong trường hợp đặc biệt, cấp thiết, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ, các phương thức tấn công, xâm phạm công trình ngày càng đa dạng, khó lường, thậm chí chưa có tiền lệ. Trong khi đó, các biện pháp bảo vệ được quy định tại dự thảo luật cũng như những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan chưa thể bảo đảm đối phó toàn diện với mọi nguy cơ đe dọa, tấn công, phá hoại.

Vì vậy, dự thảo luật bổ sung quy định này nhằm tạo cơ chế để kịp thời quyết định áp dụng các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng về an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chế độ theo tinh thần Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược an ninh quốc gia.

Theo Bộ trưởng, quy định này cũng phù hợp, thống nhất với thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Luật Tổ chức Chính phủ. Để bảo đảm tính thống nhất trong toàn bộ dự thảo luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất chỉnh lý tương tự đối với quy định về các biện pháp bảo vệ công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia, giao thẩm quyền quyết định cho Thủ tướng Chính phủ.