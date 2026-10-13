Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dự kiến xem xét 57 nhóm nội dung, bố trí làm việc 7 ngày cuối tuần

Chiều 13/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc làm việc kiểm tra, rà soát tổng thể công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản cho biết, công tác chuẩn bị Kỳ họp đã được triển khai từ sớm, chủ động và đồng bộ. Đến nay, các điều kiện về kỹ thuật, hậu cần, y tế, thông tin, tuyên truyền và an ninh cơ bản đã sẵn sàng. Hệ thống phiếu điện tử, ghi âm và gỡ băng cũng đã được kiểm tra để phục vụ kỳ họp.

Kỳ họp thứ 2 dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 - 21/11, với khoảng 30 ngày làm việc, chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 17/10 - 14/11 và đợt 2 từ ngày 20 - 21/11.

Thời gian giữa hai đợt (15 - 19/11) dành cho các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết.

Quốc hội dự kiến làm việc thêm 6 ngày thứ Bảy và một ngày Chủ nhật.

Tại Kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét 57 nhóm nội dung, gồm: Xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm; cho ý kiến đối với bốn dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, chủ động của các cơ quan trong công tác chuẩn bị kỳ họp. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các điều kiện phục vụ, đặc biệt chú trọng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau kỳ họp; bố trí đầy đủ điều kiện lưu trú cho đại biểu Quốc hội trong suốt thời gian diễn ra Kỳ họp.

Nhấn mạnh khối lượng công tác lập pháp tại Kỳ họp thứ 2 rất lớn, trong khi thời gian hạn chế, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo, thẩm tra khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết ngay sau khi có ý kiến của đại biểu Quốc hội, không để công việc dồn lại.

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý, các cơ quan phải quán triệt tinh thần "thuyết phục nhau bằng lý lẽ, chinh phục nhau bằng niềm tin, số liệu", bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và nâng cao chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết trong thời gian diễn ra kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức các phiên họp xen kẽ để cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý từng dự án luật, nghị quyết ngay trong kỳ họp, thay vì chờ đến thời gian nghỉ giữa hai đợt họp.