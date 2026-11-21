Sáng 21/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nhiều dự án luật và nghị quyết quan trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn . (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các luật và nghị quyết. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)