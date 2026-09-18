Kỳ họp thứ 10 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp thứ 10, UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại kỳ họp UBKT Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và thống nhất kết luận theo thẩm quyền một số nội dung:

1. Thực hiện Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị; Quy định số 40-QĐ/TU, ngày 08/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở tổng hợp kế hoạch, đăng ký nhiệm vụ công tác năm, quý III năm 2026 và kết quả tự đánh giá, xếp loại cá nhân dựa trên kết quả và sản phẩm cụ thể; căn cứ các quy định của Trung ương, của tỉnh, UBKT Tỉnh uỷ thảo luận, đánh giá, thống nhất xếp loại chất lượng 9 cán bộ thuộc thẩm quyền của UBKT Tỉnh ủy và đề xuất xếp loại 2 cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quý III năm 2026 với mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. UBKT Tỉnh ủy tự kiểm điểm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo nội dung Thông báo kết luận số 121-TB/TW, ngày 17/7/2026 của UBKT Trung ương; tham gia ý kiến vào các Dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành về Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

3. Tại kỳ họp, Thường trực UBKT Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa các kỳ họp của UBKT Tỉnh ủy; tổ chức phổ biến, quán triệt một số văn bản mới, quan trọng của Trung ương, của Tỉnh ủy, như: Kế hoạch số 77-KH/TU, ngày 22/8/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 24/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển và một số nội dung khác theo thẩm quyền.