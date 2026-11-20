Kỳ họp rất thành công và thể chế hóa được những quan điểm lớn của Đảng
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đang dần khép lại. Kỳ họp được đánh giá là rất thành công khi thể chế hóa các quan điểm lớn của Đảng, tinh gọn bộ máy và tháo gỡ vướng mắc thực tiễn.
Đây là ý kiến của đại biểu Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khi trả lời phóng viên bên hành lang Quốc hội sáng 20/11.
Cũng theo đại biểu Triệu Thế Hùng, kỳ họp đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội được các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi. Tất cả các dự án luật đưa ra là rất rõ ràng: Quyền gì thuộc về các cơ quan ở Trung ương, quyền gì thuộc về tỉnh và quyền gì có thể trao cho địa phương để thực hiện.
Nhiệm vụ đó trao cho các địa phương cấp xã có đủ điều kiện, đủ năng lực để thực hiện, điều đó rất quan trọng.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ky-hop-rat-thanh-cong-va-the-che-hoa-duoc-nhung-quan-diem-lon-cua-dang-post1404589.html