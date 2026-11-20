Đây là ý kiến của đại biểu Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khi trả lời phóng viên bên hành lang Quốc hội sáng 20/11.

Đại biểu Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội.

Cũng theo đại biểu Triệu Thế Hùng, kỳ họp đã đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội được các đại biểu Quốc hội thảo luận sôi nổi. Tất cả các dự án luật đưa ra là rất rõ ràng: Quyền gì thuộc về các cơ quan ở Trung ương, quyền gì thuộc về tỉnh và quyền gì có thể trao cho địa phương để thực hiện.

Nhiệm vụ đó trao cho các địa phương cấp xã có đủ điều kiện, đủ năng lực để thực hiện, điều đó rất quan trọng.