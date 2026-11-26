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Tham dự Kỳ họp, về phía Việt Nam có đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương như: Cục Công nghiệp, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Thương mại điện tử, Cục Xúc tiến thương mại, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên...

Về phía Australia có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thương mại và Du lịch Australia, đại diện Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại Việt Nam - Australia là cơ chế hợp tác thương mại song phương cấp cao giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại và Du lịch Australia, được thiết lập năm 2023 và tổ chức luân phiên 2 năm/lần tại Việt Nam và Australia, nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước.

Tại Kỳ họp lần thứ 2 diễn ra ngày 19/11/2025 tại Melbourne (Australia), hai bên đã ra Tuyên bố chung, tập trung tháo gỡ khó khăn thương mại và thúc đẩy mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Ngày 11/8/2026, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến Australia, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell tại Canberra, nhằm trao đổi các giải pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Hai Bộ trưởng đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia được nâng cấp năm 2024, cùng với cơ chế Đối thoại cấp Bộ trưởng về Thương mại đang vận hành hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại ngày càng thực chất và toàn diện hơn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 8,2 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước; riêng xuất khẩu của Việt Nam sang Australia đạt 3,8 tỷ USD, tăng 25,1%. Hai bên thống nhất tiếp tục phấn đấu hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD trong thời gian tới, trên cơ sở tận dụng tối đa tính bổ trợ của hai nền kinh tế và các khung khổ hợp tác hiện có như AANZFTA, CPTPP và RCEP.