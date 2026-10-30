Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đồng chí Đỗ Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Quang trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế tại Dự án sửa chữa, nâng cấp đường nông thôn Phia Cọ - Cốc Páp theo Kết luận số 629-KL/TU, ngày 16/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Qua giám sát, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 còn hạn chế khi chưa có biện pháp quyết liệt để nhà thầu và các bên liên quan sớm triển khai thi công, hoàn trả khối lượng theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến ngày 16/10/2026, thời điểm hết hạn theo yêu cầu, dự án vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc về thi công, thu hồi khoản tiền tạm ứng chưa được khắc phục triệt để.

UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Quang tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, quyết định chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên có trách nhiệm liên quan trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Bảo Lâm (cũ).

Đối với công tác thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, qua xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí: Hoàng Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Kim Cúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo; Đàm Thị Thu Hương, Chi ủy viên Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Tuấn; Linh Quang Đà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Vi phạm của 4 đồng chí gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đồng chí: Hoàng Thanh Hải, Đoàn Kim Cúc, Đàm Thị Thu Hương, Linh Quang Đà.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 10, UBKT Tỉnh ủy đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Lã Thị Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Lĩnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo 2 quy định về công tác kiểm tra, giám sát, gồm: Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, đoàn giám sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định giám sát đối với đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định ban hành theo thẩm quyền.