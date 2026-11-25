Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) ký hợp đồng gói thầu TV-02 Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (gồm thiết kế FEED, lập hồ sơ mời thầu) dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam. (Ảnh: HẢI NGỌC)

Ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý Thăng Long cho biết, đây là dự án có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ đặc biệt phức tạp, phạm vi triển khai rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên ngành. Vì vậy, công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED (thiết kế kỹ thuật tổng thể) có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng và quyết định chất lượng cho các bước triển khai tiếp theo.

Các sản phẩm của gói thầu TV-02 là cơ sở quan trọng nhất để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư, xác định giải pháp công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức thực hiện, tổng mức đầu tư và chuẩn bị các điều kiện lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu tiếp theo.

Ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban Quản lý Thăng Long. (Ảnh: HẢI NGỌC)

Với trách nhiệm là đơn vị được Bộ Xây dựng giao tổ chức triển khai chuẩn bị đầu tư dự án, Ban Quản lý dự án Thăng Long tập trung cao nhất nguồn lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp liên danh tư vấn và các cơ quan, đơn vị liên quan; thực hiện tốt công tác quản lý hợp đồng, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng và sản phẩm tư vấn.

“Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, quy mô đặc biệt lớn, ý nghĩa chiến lược và vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước trong giai đoạn mới. Dự án có tổng chiều dài tuyến 1.541km, đầu tư với quy mô đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350 km/giờ, tải trọng trục 22,5 tấn, với 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa”, ông Minh cho hay.

Phối cảnh dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam. (Ảnh: BXD)

Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu TV-02 của Ban Quản lý dự án Thăng Long, Liên danh tư vấn được lựa chọn gồm 8 thành viên, do SYSTRA (Pháp) là đơn vị thành viên đứng đầu; 3 nhà thầu Hàn Quốc tham gia liên danh gồm Sambo Engineering Co., Ltd, Yooshin Engineering Corporation và Korea National Railway (KNR). Bốn thành viên còn lại là các nhà thầu tư vấn Việt Nam gồm: Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI), TEDI SOUTH, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (TRICC) và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Hoàng Long.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Thăng Long cũng yêu cầu Liên danh tư vấn khẩn trương huy động đầy đủ nhân sự, chuyên gia, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ; phát huy tối đa năng lực, kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm các sản phẩm tư vấn có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tiến độ và tính khả thi của dự án.

Ông Patrick Desforges, đại diện Liên danh tư vấn cam kết nhanh chóng triển khai gói thầu. (Ảnh: HẢI NGỌC)

Đại diện Liên danh tư vấn, ông Patrick Desforges cam kết sát cánh cùng Ban Quản lý dự án Thăng Long và các bên liên quan, các địa phương dọc tuyến trong quá trình ra quyết định. Phương thức làm việc của Liên danh được xây dựng trên tinh thần hợp tác ngay từ những bước đầu tiên. Yêu cầu đặt ra rất lớn với quy mô tuyến trải dài, các vấn đề kỹ thuật phức tạp, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều địa phương và nhiều lĩnh vực chuyên môn.

“Liên danh sẽ tập trung lập kế hoạch triển khai sát với thực tiễn, tính toán chi phí chặt chẽ, xem xét kỹ lưỡng các phương án, sớm nhận diện rủi ro và cung cấp cho các cấp có thẩm quyền những ý kiến tham mưu rõ ràng, có cơ sở vững chắc. Liên danh cũng đặc biệt ưu tiên chuyển giao tri thức và công nghệ thông qua hợp tác chặt chẽ, đào tạo thực tiễn và tham gia thực chất của các chuyên gia, tổ chức Việt Nam, nhằm góp phần nâng cao năng lực ngành đường sắt Việt Nam”, ông Patrick Desforges cam kết.

Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: TẠ NGỌC)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ ký, Thứ trưởng Xây dựng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên, Việt Nam triển khai dự án đường sắt tốc độ cao có quy mô đặc biệt lớn và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ phức tạp. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư, trọng tâm là khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED giữ vai trò then chốt, quyết định trực tiếp đến chất lượng, tính khả thi và hiệu quả đầu tư của toàn dự án.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đề nghị Liên danh tư vấn đặt chất lượng công tác khảo sát lên hàng đầu, với số liệu đầy đủ, chính xác, tin cậy, làm cơ sở vững chắc cho phương án tuyến, thiết kế và tổng mức đầu tư. Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED cần nghiên cứu đồng bộ giữa các chuyên ngành; lựa chọn công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, phù hợp thực tiễn Việt Nam, bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành, bảo trì lâu dài. Liên danh tư vấn phải phát huy thực chất vai trò của các chuyên gia trong nước, chú trọng chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý nhằm từng bước làm chủ kỹ thuật cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Ban Quản lý dự án Thăng Long được yêu cầu phát huy cao nhất trách nhiệm của chủ đầu tư, không chỉ dừng ở việc theo dõi, đôn đốc mà phải trực tiếp điều phối, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng, chất lượng và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện hợp đồng. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải siết chặt kỷ luật tiến độ và chất lượng, tiến độ gói thầu TV-02 phải được cụ thể hóa thành các mốc sản phẩm gắn với trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân và cơ chế giám sát định kỳ...