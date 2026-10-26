Ký hợp đồng cung cấp thiết bị cho Dự án thủy điện tích năng Bác Ái

Quang cảnh lễ ký kết. Anh: Thanh Hải

Chiều 26-10, tại Hà Nội, EVN và Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan (gồm 2 thành viên Voith Hydro Shanghai Ltd; Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited) đã ký hợp đồng Gói thầu số 01TB-BA: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, với tổng mức đầu tư 21.101.468 triệu đồng, quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 1.200MW.

Dự kiến, tổ máy số 1 phát điện vào tháng 12-2029, tổ máy số 2 vào tháng 4-2030, tổ máy số 3 vào tháng 8-2030, tổ máy số 4 vào tháng 12-2030, hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 5-2031.

Gói thầu số 01TB-BA là gói thầu cung cấp vật tư thiết bị chính của dự án, như: Máy phát - động cơ; tuabin - bơm; van trước tuabin (van cầu); hệ thống điều khiển tự động tua bin thủy lực; hệ thống điều tốc cho tuabin; máy cắt đầu cực máy phát... Nhà thầu được lựa chọn theo hình thức đấu thầu quốc tế (không qua mạng).