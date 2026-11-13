Ký hợp đồng BOT Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I, hướng tới vận hành năm 2030

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức lễ ký kết Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I.

Hoàn tất điều kiện pháp lý, chuyển sang giai đoạn triển khai

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, dự án có công suất 1.200 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 600 MW, được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2017. Đây là một trong những dự án nguồn điện quan trọng trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nhất là khu vực miền Bắc.

Ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) báo cáo tại buổi lễ.

Theo Cục trưởng Cục Điện lực, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát hồ sơ, thống nhất nguyên tắc áp dụng quy định chuyển tiếp và không đàm phán lại những nội dung đã được các bên thống nhất, ký tắt hợp pháp trước đây.

Về phía nhà đầu tư, các cam kết theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã được cụ thể hóa bằng văn bản. Đáng chú ý, nhà đầu tư cam kết đưa mức phát thải của dự án xuống tương đương các dự án điện khí LNG và tự chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan.

Đến nay, các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và thương mại chủ yếu đã cơ bản hoàn tất; những hợp đồng then chốt được hoàn thiện, sẵn sàng ký kết. Việc ký chính thức hợp đồng BOT và GGU tạo cơ sở để triển khai các hợp đồng liên quan, hoàn thiện thủ tục và chuyển sang giai đoạn xây dựng.

Yêu cầu tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, việc ký hợp đồng BOT mở ra giai đoạn triển khai mới của dự án sau nhiều năm chuẩn bị.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là tiền đề thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện phục vụ trong nước dự kiến đạt 180.000-230.000 MW, trong đó nhiệt điện than khoảng 31.000 MW, tiếp tục giữ vai trò nguồn điện nền.

Trong khi đó, miền Bắc là trung tâm phụ tải lớn, tập trung nhiều cơ sở công nghiệp. Giai đoạn 2027-2031, nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng cao, khiến yêu cầu bổ sung nguồn điện ổn định, tin cậy ngày càng cấp thiết.

Lễ ký kết Hợp đồng BOT dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I.

Với công suất 1.200 MW, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I được kỳ vọng có khả năng phát điện liên tục, chủ động đáp ứng nhu cầu phụ tải, nâng cao độ tin cậy hệ thống và hỗ trợ các nguồn năng lượng tái tạo. Thứ trưởng đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong năm 2030.

Để bảo đảm tiến độ, nhà đầu tư và Công ty BOT cần khẩn trương hoàn tất thu xếp vốn, thực hiện các nghĩa vụ bảo đảm, hoàn thiện hợp đồng mua bán điện, thuê đất, cung cấp nhiên liệu và thủ tục đầu tư, xây dựng; đồng thời chuẩn bị nhân lực, thiết bị và phương án thi công.

Cục Điện lực phối hợp với Vụ Pháp chế theo dõi việc thực hiện hợp đồng BOT và Thỏa thuận GGU, giám sát tiến độ, thu xếp vốn và cam kết phát thải.

TKV được đề nghị phối hợp triển khai hợp đồng cung cấp than, chuẩn bị nguồn nhiên liệu và phương án vận chuyển. EVN cần sớm ký hợp đồng mua bán điện, phối hợp bảo đảm tiến độ đấu nối, giải tỏa công suất. UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm đẩy nhanh thủ tục thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bàn giao mặt bằng, bảo đảm quyền lợi người dân.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài khẳng định Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời giám sát việc thực hiện cam kết của nhà đầu tư.

Bổ sung nguồn lực cho phát triển công nghiệp Ninh Bình

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn đánh giá việc ký kết hợp đồng BOT là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở thúc đẩy dự án được địa phương kỳ vọng triển khai từ lâu.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn.

Theo ông Trần Huy Tuấn, nhu cầu điện tại Ninh Bình tăng nhanh cùng với hoạt động sản xuất công nghiệp. Trong 10 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 25,68% so với cùng kỳ; điện thương phẩm 6 tháng đầu năm tăng 14,71%. Dự báo giai đoạn 2026-2030, nhu cầu phụ tải tăng bình quân 12-15% mỗi năm.

Do đó, phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện là điều kiện quan trọng để duy trì tăng trưởng hai con số, mở rộng công nghiệp, đô thị và kinh tế biển. Tỉnh Ninh Bình cam kết tập trung chỉ đạo, phối hợp với các bên để sớm đưa dự án vào triển khai thực tế.

Đại diện nhà đầu tư, ông Jin Sang Young, Tổng giám đốc Tập đoàn TKG Taekwang, Giám đốc Công ty TNHH Điện lực Nam Định thứ Nhất, cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Công Thương, EVN, TKV và tỉnh Ninh Bình. Nhà đầu tư cam kết nỗ lực hoàn thành xây dựng, đưa nhà máy vào vận hành thương mại trong thời gian sớm nhất, chú trọng hiệu quả, an toàn, bảo vệ môi trường và đóng góp cho địa phương.

Việc ký kết hợp đồng BOT được kỳ vọng tạo bước chuyển quan trọng để Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I tiến tới giai đoạn xây dựng, bổ sung nguồn điện quy mô lớn cho miền Bắc và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.