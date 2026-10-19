Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh Sơn La thông qua 23 nghị quyết

Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là 8%. Trong khi đó, kết quả 9 tháng cho thấy tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kế hoạch đề ra, đặt ra áp lực lớn đối với việc hoàn thành mục tiêu cả năm theo Nghị quyết của Chính phủ: Quý IV tỉnh Sơn La phải đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP là 13,85%. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân, tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến thực chất, nâng cao hiệu quả tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành Kỳ họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính trình bày các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu xem xét, thảo luận 23 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực, gồm: quản lý đất đai, đầu tư công, phân bổ ngân sách, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách về giáo dục, người có công; hoạt động của chính quyền cơ sở; chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La giai đoạn 2026-2030; chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, nội dung, mức chi kinh phí và điều kiện hoạt động của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tỷ lệ chi phí quản lý và mức chi trả thù lao cho người trực tiếp chi trả trợ cấp theo chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Kỳ họp cũng xem xét kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy; việc thực hiện chủ trương đầu tư các dự án sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình kiến nghị của các Ban của HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình các kiến nghị của các Ban và Tổ đại biểu HĐND tỉnh đối với những nội dung trình Kỳ họp. Với sự thống nhất cao, 23/23 nghị quyết được 100% đại biểu dự Kỳ họp biểu quyết thông qua. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền, phát huy hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm tỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ quý IV, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026. Những hạn chế, khó khăn được chỉ ra tại Kết luận số 780-KL/TU ngày 01/10/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Công văn số 3315-CV/TU ngày 03/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là về tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và tiến độ một số dự án, đòi hỏi các cấp, các ngành phải tập trung khắc phục bằng những hành động cụ thể, quyết liệt, có kết quả rõ ràng.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; cụ thể hóa nhiệm vụ, tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. UBND tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện các nghị quyết; rà soát những nhiệm vụ chậm tiến độ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục, huy động nguồn lực cho phát triển; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 theo kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo chuẩn bị hồ sơ kịp thời, đầy đủ, bảo đảm chất lượng; làm rõ căn cứ pháp lý, nguồn lực, điều kiện thực hiện và trách nhiệm tổ chức thực hiện, không để chậm trễ trong công tác tham mưu, xây dựng nghị quyết.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, tập trung vào những vấn đề tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và hiệu quả sử dụng các nguồn lực. Đồng thời, tăng cường đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát; theo dõi việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, kịp thời yêu cầu khắc phục những hạn chế được phát hiện qua rà soát. Qua đó, bảo đảm các nghị quyết được triển khai thực chất, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.