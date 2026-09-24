Kỳ họp chuyên đề thứ 2, HĐND xã Chiềng Mung khoá XVII.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến, biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND về: Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I từ năm 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Anh Bình, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã, phát biểu tại Kỳ họp.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Đào Trung Hiếu, giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Mung khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, ông Đào Trung Hiếu là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Phiêng Cằm, được điều động nhận công tác tại Đảng bộ xã Chiềng Mung, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Mung nhiệm kỳ 2025 -2030.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khoá XXII, nhiệm kỳ 2026 -2031.

Lãnh đạo xã tặng hoa chúc mừng ông Đào Trung Hiếu, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026 -2031.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình và dự thảo trình tại Kỳ họp.