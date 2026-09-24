Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 HĐND phường Phan Rang khóa II

Sáng 24-9, HĐND phường Phan Rang khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm: Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết điều chỉnh phân bổ biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền năm 2026; Nghị quyết điều chỉnh phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo năm học 2025 - 2026.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2026 được điều chỉnh từ 104,675 tỷ đồng lên 106,723 tỷ đồng, tăng 2,048 tỷ đồng. Trong đó, bổ sung vốn cho một số dự án: Đầu tư nâng cấp, sửa chữa đường Trần Nhân Tông; hạ tầng kỹ thuật khu dịch vụ văn hóa quần thể Tượng đài Quảng trường - Nhà bảo tàng tỉnh; cải tạo hệ thống thu gom nước thải các tuyến đường chính, phường Phan Rang; đồng thời điều chỉnh giảm 3 tỷ đồng vốn bố trí cho Dự án Trường Mầm non Sơn Ca.

Về điều chỉnh phân bổ số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo năm học 2025 - 2026: Phân bổ 55 biên chế cán bộ, công chức; 611 chỉ tiêu người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; 47 chỉ tiêu hợp đồng lao động lĩnh vực giáo dục.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu.

HĐND phường đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND phường Phan Rang nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với bà Tăng Ngọc Quyên - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường. Kết quả, các đại biểu HĐND phường đã bỏ phiếu bầu với tỷ lệ thống nhất 100%.