Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 HĐND phường Cam Ranh khóa II

Chiều 16-11, HĐND phường Cam Ranh khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 6 nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng, phục vụ công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận các tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026; xem xét thông qua Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn phường giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, xem xét việc bãi bỏ Nghị quyết số 25/2025 của HĐND phường Cam Ranh về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường và ban hành Nghị quyết quy định các biện pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn phường...

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Kỳ họp cũng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại kỳ họp, lãnh đạo HĐND phường đề nghị UBND phường khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch thực hiện; phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, nhất là các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và thực hiện dân chủ ở cơ sở.