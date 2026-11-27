Sáng 27-11, HĐND xã Vạn Thắng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 nhằm thảo luận, xem xét, cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, UBND xã Vạn Thắng trình bày tờ trình và dự thảo các nghị quyết về điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026 cho các đơn vị trực thuộc UBND xã; việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026 trên địa bàn xã.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại kỳ họp.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026 là 243 người; đồng thời tán thành và biểu quyết thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa năm 2026 trên địa bàn xã.