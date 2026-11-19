Các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành Kỳ họp.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Kỳ họp chuyên đề thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Các đại biểu dự Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình các dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thống nhất thông qua 18 nghị quyết trọng tâm, tác động trực tiếp đến nguồn lực đầu tư và an sinh xã hội của tỉnh. Về đầu tư công, đất đai và hạ tầng, HĐND tỉnh đã biểu quyết, thông qua các dự thảo nghị quyết: Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 và trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 (đợt 4); bổ sung dự toán vốn viện trợ không hoàn lại cho Sở Nông nghiệp và Môi trường; thông qua danh mục thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, công cộng, danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (đợt 3) và dự án thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội; phê duyệt chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai các dự án, đặc biệt là dự án khắc phục sạt trượt do thiên tai tại khu vực Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Lạn.

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tại Kỳ họp.

Về nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia, HĐND tỉnh biểu quyết, thông qua các dự thảo nghị quyết: Bãi bỏ Nghị quyết số 89 ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Nghị quyết số 56 ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; quy định hình thức hỗ trợ, định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ có tính chất kỹ thuật đơn giản và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế trình bày dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp.

Lĩnh vực an sinh - xã hội, giáo dục và y tế cơ sở, HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết: Quy định mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện giai đoạn 2026 - 2030; dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 20 ngày 14/2/2016 của HĐND tỉnh quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí nấu ăn cho học sinh để nhà trường tổ chức nấu ăn tại các trường phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh; quy định số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế bản, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; mức thù lao hằng tháng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 137 của HĐND tỉnh quy định chính sách, chế độ đối với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước thời điểm ngày 1/7/2025.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, HĐND tỉnh biểu quyết, thông qua: Quy định mức chi Giải thưởng khoa học, công nghệ, Hội đồng sáng kiến và phân cấp cho UBND tỉnh quyết định mức chi đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuyển đổi số.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tính cấp bách của giai đoạn cuối năm. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai, sớm đưa các nghị quyết vừa thông qua vào cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành rà soát thực chất từng chỉ tiêu năm 2026, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với các chỉ tiêu đạt thấp hoặc có nguy cơ không hoàn thành để tập trung giải pháp bứt phá trong tháng cuối năm; khẩn trương hoàn thiện các báo cáo đánh giá năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2027 trình Kỳ họp thường lệ thứ 3.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trình ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ; nâng cao chất lượng thẩm tra trên cơ sở bám sát căn cứ pháp lý, thực tiễn và thể hiện rõ chính kiến đối với những vấn đề phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau. Đối với các đại biểu HĐND tỉnh, cần tiếp tục phát huy trách nhiệm người đại biểu dân cử, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tăng cường giám sát việc thực thi các nghị quyết tại cơ sở.