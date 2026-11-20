Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 25 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có các chính sách về phát triển thanh niên đến năm 2030; hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chip bán dẫn, sản phẩm điện tử và hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa lược ghi một số nội dung trọng tâm.

* Ông VÕ CHÍ VƯƠNG - Giám đốc Sở Nội vụ:

Bệ phóng cho thanh niên phát triển trong kỷ nguyên số

Ông VÕ CHÍ VƯƠNG - Giám đốc Sở Nội vụ.

Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 có nhiều nội dung sát thực tiễn, định hình chiến lược phát triển nguồn nhân lực trẻ của tỉnh, gắn với chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Nghị quyết đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Khánh Hòa phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, có ý chí tự chủ, tự tin, năng động, đổi mới sáng tạo và làm chủ khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nghị quyết đề ra 6 nhóm mục tiêu trọng tâm và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ.

Điểm đáng chú ý trong chính sách này là kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển thanh niên được UBND tỉnh đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, dữ liệu về thanh niên sẽ được chuẩn hóa, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để theo dõi, hoạch định chính sách theo thời gian thực.

Theo nghị quyết, đến năm 2030, thanh niên Khánh Hòa sẽ được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ trên các lĩnh vực. Về học tập và nâng cao năng lực số, thanh niên được tạo điều kiện tiếp cận nền tảng học tập số quốc gia, tham gia các khóa đào tạo trực tuyến về AI, ngoại ngữ và kỹ năng thích ứng nghề nghiệp. Tỉnh đặt mục tiêu có hơn 50% thanh niên hoàn thành ít nhất một khóa học trực tuyến đại chúng mở (MOOCs) của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi số, khởi nghiệp; 80% được phổ cập kỹ năng số cơ bản và 40% có kỹ năng số nâng cao, ứng dụng AI. Bên cạnh đó, 100% học sinh, sinh viên và 90% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, trang bị kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp; ít nhất 30% đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên.

Trong lĩnh vực việc làm và khởi nghiệp, tỉnh hướng đến mở rộng cơ hội lập nghiệp cho thanh niên trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Mục tiêu đặt ra là duy trì tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm dưới 6%; phấn đấu 70% thanh niên có việc làm bền vững, việc làm xanh hoặc làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao. Đặc biệt, phấn đấu ít nhất 30% dự án khởi nghiệp của thanh niên được kết nối vốn đầu tư và 25% doanh nghiệp khởi nghiệp mới do thanh niên làm chủ.

Về chăm sóc sức khỏe và bảo đảm an toàn trên không gian mạng, hằng năm, tỉnh phấn đấu có trên 90% thanh niên công nhân tại các khu, cụm công nghiệp được khám sức khỏe định kỳ; trên 90% cặp đôi trẻ được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; trên 70% thanh niên được tiếp cận các dịch vụ thân thiện về sức khỏe sinh sản và trên 50% được tiếp cận dịch vụ tư vấn tâm lý. Đối với môi trường mạng, trên 90% xã, phường, đặc khu sẽ xây dựng mô hình hỗ trợ thanh niên sống an toàn; triển khai kênh tiếp nhận phản ánh về bạo lực mạng có ứng dụng AI, đồng thời cung cấp phần mềm bảo mật miễn phí hoặc giá rẻ tại trường học, điểm công cộng.

Đối với thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các nhóm yếu thế, nghị quyết đặt mục tiêu hỗ trợ thiết bị học tập số cho trên 90%, đào tạo nghề cho 50% và tạo việc làm ổn định.

* Ông NGUYỄN DUY QUANG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường:

Hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng cho dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Ông NGUYỄN DUY QUANG - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Giai đoạn 2021 - 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã triển khai hơn 1.040 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, thu hút trên 11.300 hộ dân tham gia với tổng kinh phí hơn 294,7 tỷ đồng. Việc gắn hỗ trợ sản xuất với đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và tín dụng ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận kỹ thuật mới, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập.

Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tối đa một dự án, định mức hỗ trợ cho các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững, tạo điều kiện phát triển sản xuất cho các đối tượng thụ hưởng chương trình nhằm nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Về mức hỗ trợ đối với từng dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 80% tổng kinh phí thực hiện một dự án tại các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn; tối đa 70% tại các xã khu vực II và tối đa 50% tại các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước là 5 tỷ đồng/dự án.

Đối với dự án phát triển sản xuất cộng đồng, hỗ trợ tối đa 95% tổng kinh phí thực hiện một dự án tại các xã khu vực II, thôn đặc biệt khó khăn; tối đa 80% tại các xã khu vực II và tối đa 60% tại các địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Mức hỗ trợ tối đa từ ngân sách nhà nước là 1 tỷ đồng/dự án.

Đối với dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/dự án; khuyến khích bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng tham gia dự án có đóng góp đối ứng bằng tiền, ngày công hoặc hiện vật. Căn cứ khả năng cân đối nguồn lực của địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định định mức hỗ trợ cho từng đối tượng là người dân, hộ gia đình tham gia dự án hoặc tăng mức hỗ trợ vốn thực hiện dự án trên 3 tỷ đồng.

Về định mức cho từng hộ tham gia dự án liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất cộng đồng hoặc sản xuất theo nhiệm vụ, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng kể từ ngày được công nhận thoát nghèo), hộ dân tộc thiểu số và hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/hộ. Các hộ không thuộc nhóm này khi tham gia cùng dự án được hỗ trợ tối đa 42 triệu đồng/hộ.

Đáng chú ý, hộ nghèo, hộ cận nghèo có trong Quyết định số 132, ngày 25-3-2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2026 - 2030 được ngân sách hỗ trợ 100%, tối đa 90 triệu đồng/hộ khi tham gia các dự án quy định tại Điều 32, 33, 34 Nghị định số 387, ngày 12-10-2026 của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế và chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

* Ông ĐÀO XUÂN KỲ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ:

Hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp chip bán dẫn, sản phẩm điện tử

Ông ĐÀO XUÂN KỲ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Nghị quyết số 01, ngày 14-7-2025 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030 xác định phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá chiến lược, đồng thời là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 35% GRDP; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành nền tảng, động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh đã thông qua các chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số; dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn, sản phẩm điện tử và dự án thiết kế chip bán dẫn. Các chính sách này được kỳ vọng góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng trước mắt, đồng thời tạo nền tảng dài hạn để hình thành trung tâm công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực.

Theo chính sách được HĐND tỉnh thông qua, các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số khi đáp ứng đủ điều kiện sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% chi phí, với mức tối đa 100 triệu đồng/dự án đối với các nội dung: Tham gia khóa đào tạo theo chứng chỉ của hãng công bố công nghệ về công nghệ số trong và ngoài nước dành cho nhân lực chủ chốt; thuê chuyên gia tư vấn hoặc chuyên gia tham gia trực tiếp vào dự án; thuê cơ sở vật chất, trang thiết bị, mua vật tư, linh kiện phục vụ thử nghiệm và phát triển sản phẩm mẫu; mua bản quyền công nghệ, giấy phép sử dụng phần mềm và các giải pháp công nghệ số. Chi phí thuê đơn vị tư vấn pháp lý để hoàn thiện hồ sơ tài chính, hồ sơ kiểm toán phục vụ hoạt động mời gọi đầu tư và tham gia các sự kiện kết nối đầu tư được hỗ trợ 50%, tối đa 50 triệu đồng/dự án.

Đối với các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử, khi đáp ứng yêu cầu, ngân sách nhà nước hỗ trợ 25% chi phí thực tế đầu tư sản xuất mẫu thử, tối đa 2,5 tỷ đồng/dự án.

Bên cạnh đó, các dự án được hỗ trợ 50% chi phí thực tế đầu tư, tối đa 10 tỷ đồng/dự án đối với các hoạt động tiếp nhận, chuyển giao công nghệ; thuê chuyên gia phục vụ tiếp nhận và chuyển giao công nghệ; tư vấn, thiết kế, lắp đặt, tích hợp công nghệ; kiểm tra, giám sát quá trình chuyển giao; đào tạo nhân sự vận hành công nghệ; thử nghiệm, nghiệm thu, hoàn thiện công nghệ; mua vật tư, thiết bị phụ trợ phục vụ tiếp nhận công nghệ và đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến công nghệ được chuyển giao. Ngân sách nhà nước cũng hỗ trợ 25% chi phí thực tế đầu tư đổi mới công nghệ, tối đa 2,5 tỷ đồng/dự án đối với các khoản chi trực tiếp phục vụ hoạt động đổi mới, cải tiến, nâng cấp hoặc hoàn thiện công nghệ hiện có.

Các doanh nghiệp thực hiện dự án thiết kế chip bán dẫn sẽ được xem xét hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực gồm: Chi phí thuê chuyên gia, cử nhân sự đào tạo chuyên sâu các ngành, nghề, chương trình đào tạo về quản lý, thiết kế, sản xuất chip. Mức hỗ trợ 30% chi phí thực tế đầu tư cho đào tạo phát triển nguồn nhân lực, tối đa 1 tỷ đồng/dự án. Đồng thời, hỗ trợ trong việc nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm gồm: Chi phí thuê, mua phần mềm (EDA), chi phí đo kiểm, vật tư tiêu hao; chi phí tạo sản phẩm mẫu, trong đó ưu tiên chi phí chế tạo mẫu vi mạch tích hợp (MPW/Shuttle); mức hỗ trợ 30% chi phí thực tế đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, tối đa 7 tỷ đồng/dự án. Cùng với đó, hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ và đổi mới công nghệ, gồm chi phí mua bản quyền (IP Core), mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ, đổi mới công nghệ; mức hỗ trợ 30% chi phí thực tế đầu tư cho mua sắm máy móc, thiết bị công nghệ và đổi mới công nghệ, tối đa 12 tỷ đồng/dự án.