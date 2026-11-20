Tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thống nhất thông qua Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, với định hướng phát triển theo mô hình mạng lưới đa trung tâm, đa cực; gắn với yêu cầu phát triển xanh, thông minh và bền vững. Mục tiêu phấn đấu xây dựng Khánh Hòa đạt đô thị loại I, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa cực

Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 được HĐND tỉnh thông qua với mục tiêu phát triển hệ thống đô thị phù hợp với quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia; nâng cao chất lượng các đô thị hiện hữu và đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiêu chuẩn, tiêu chí phân loại đô thị; hình thành các khu vực phát triển đô thị mới tại những địa bàn có tiềm năng phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh cải tạo, chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng cảnh quan kiến trúc, không gian công cộng và môi trường sống của người dân; tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống đô thị trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai và nước biển dâng; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và chất lượng cung cấp dịch vụ công; phấn đấu xây dựng Khánh Hòa đạt đô thị loại I, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

Theo ông Nguyễn Thành Phú - Giám đốc Sở Xây dựng, hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh được định hướng phát triển theo mô hình mạng lưới đa trung tâm, đa cực, gắn với các vùng đô thị hóa, hành lang kinh tế, chuỗi đô thị ven biển, hình thành các khu đô thị ven sông, cụm đô thị và mối liên kết đô thị - nông thôn. Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đã định hướng phát triển cụ thể đối với hệ thống 21 đô thị của tỉnh, gồm: 5 đô thị định hướng loại II và 16 đô thị định hướng loại III.

Đối với 5 đô thị loại II, Nha Trang là đô thị hạt nhân, trung tâm tổng hợp của tỉnh và vùng về hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế; trung tâm du lịch biển quốc gia và quốc tế, thương mại - tài chính và dịch vụ hàng hải. Phan Rang là trung tâm đô thị phía nam của tỉnh, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Chăm; phát triển du lịch biển, nông nghiệp đặc thù, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo. Cam Ranh là đô thị cảng biển - sân bay - du lịch, đầu mối giao thông quốc tế; phát triển dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch và nghỉ dưỡng, gắn với vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Cam Lâm là đô thị sân bay, trung tâm phát triển kinh tế, thương mại - tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ xanh - thông minh, có khả năng kết nối quốc tế và lan tỏa phát triển trong vùng. Ninh Hòa là đô thị công nghiệp - cảng biển - logistics, trung tâm dịch vụ hậu cần gắn với Nam Vân Phong.

Đối với 16 đô thị loại III sẽ được tổ chức theo các nhóm chức năng gắn với vị trí địa lý và không gian phát triển của tỉnh. Trong đó, 4 đô thị phía tây, gồm: Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Lâm Sơn và Tân Sơn giữ vai trò trung tâm hành chính, văn hóa và dịch vụ công cộng, hỗ trợ phát triển khu vực nông thôn; phát huy lợi thế về sinh thái, nông - lâm nghiệp và các giá trị văn hóa đặc trưng, tăng cường kết nối với các đô thị động lực và tiếp nhận sự lan tỏa phát triển từ các vùng đô thị hóa. 12 đô thị còn lại ở phía đông, gồm: Diên Khánh, Vạn Ninh, Đại Lãnh, Ninh Phước, Trường Sa, Vạn Thắng, Tu Bông, Cà Ná, Vĩnh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam, Bác Ái Đông đóng vai trò liên kết, bổ trợ các trung tâm động lực và kinh tế nội vùng; phát triển hạ tầng, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và năng lượng; đồng thời đảm nhiệm các chức năng chuyên biệt về du lịch sinh thái biển, công nghiệp - cảng biển - logistics, năng lượng và kinh tế biển, đảo.

Gắn với yêu cầu tăng trưởng xanh, bền vững

Theo đồng chí Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 được HĐND tỉnh thông qua đặt ra yêu cầu mang tính nguyên tắc là phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Để thúc đẩy tăng trưởng xanh, yêu cầu đặt ra là phải tập trung phát triển đô thị xanh, phát thải thấp, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng; tăng cường đầu tư hạ tầng xanh, giao thông xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường. Trong khi đó, phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường và bảo đảm phát triển bền vững. Hệ thống đô thị tỉnh phải được phát triển theo hướng tăng khả năng chống chịu, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu; ưu tiên các giải pháp phát triển theo hướng dựa vào tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên, bảo đảm an toàn cho người dân. Trong phát triển đô thị thông minh, cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu đô thị; ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành, giao thông, môi trường và cung cấp dịch vụ đô thị. Để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hệ thống đô thị phải được phát triển đồng bộ, hài hòa giữa kinh tế - xã hội và môi trường; sử dụng hợp lý đất đai, tài nguyên, bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan và nâng cao chất lượng môi trường sống.

Một góc khu vực Nha Trang. Ảnh: Đức Thảo

Yêu cầu phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững là cơ sở để tỉnh từng bước hình thành hệ thống đô thị xanh, thông minh, có khả năng chống chịu cao; nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, chất lượng môi trường sống của người dân và tăng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển đô thị tỉnh bền vững. Các nhiệm vụ, giải pháp và nguồn lực thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 được triển khai dựa trên cơ sở 6 đột phá phát triển tỉnh đã được xác định. Cụ thể: Tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng hỗ trợ khu kinh tế, khu công nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; giải quyết dứt điểm các dự án kéo dài, chậm tiến độ và kém hiệu quả; cải cách và nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công; tập trung phát triển kinh tế vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 được tỉnh triển khai thực hiện phù hợp với đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Dự kiến nhu cầu vốn phát triển đô thị tỉnh khoảng 1,3 triệu tỷ đồng sẽ được huy động đa dạng từ nguồn vốn đầu tư công, vốn ODA, FDI, PPP và xã hội hóa để ưu tiên đầu tư công cho hạ tầng trọng điểm, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và các cơ chế, chính sách đặc thù. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực để thu hút đầu tư, bảo đảm phát triển đô thị bền vững.