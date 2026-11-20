Chiều 20-11, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự kỳ họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành. Đồng chí Lâm Đông và các đồng chí: Lữ Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa VIII.

Các đồng chí: Trần Phong, Hồ Xuân Trường, Nguyễn Việt Hùng và các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Chủ tọa điều hành kỳ họp.

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Lâm Đông nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và quyết định thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc 5 nhóm lĩnh vực: Phát triển đô thị, quản lý đất đai và thu hút đầu tư; cơ chế phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp công nghệ cao; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội; hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực.

Đồng chí Lâm Đông phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các nội dung được HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương; góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Lâm Đông đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đưa ra những quyết định đúng đắn, kiến tạo phát triển tỉnh; bảo đảm nghị quyết của HĐND tỉnh được ban hành đúng pháp luật, sát thực tiễn, sớm đi vào cuộc sống…

Tại kỳ họp, trên cơ sở thảo luận, xem xét kỹ lưỡng từng nội dung, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 24 nghị quyết trên các lĩnh vực. Trong đó có các nghị quyết về: Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2026 - 2030; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh đến năm 2030; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (5 khu đất); danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh (1 khu đất).

Quang cảnh kỳ họp.

HĐND tỉnh cũng thông qua các nghị quyết quy định các nội dung, chính sách liên quan đến việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số; dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử; dự án thiết kế chip bán dẫn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua nghị quyết.

Cùng với đó là các nghị quyết về: Phân cấp cho HĐND cấp xã quyết định phân bổ vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh chi tiết theo nội dung, hoạt động, lĩnh vực chi, danh mục dự án đầu tư công của Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; quy định mức hỗ trợ tối đa 1 dự án, định mức hỗ trợ các đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phân bổ vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2035; phê duyệt phương án phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp.

HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua các nghị quyết về: Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh; chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; quy định số lượng, mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh; bãi bỏ một nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận được ban hành trước sáp nhập tỉnh… Đồng thời, thông qua nghị quyết về nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh.

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đào Xuân Kỳ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Đào Xuân Kỳ.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lâm Đông đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ thực hiện với lộ trình, giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức, đúng đối tượng và mục tiêu đề ra; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ và phát huy hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, không để xảy ra khoảng trống pháp lý làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…