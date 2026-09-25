Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND phường Ninh Chử khóa II

Sáng 25-9, HĐND phường Ninh Chử khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã xem xét, biểu quyết thông qua 6 nghị quyết gồm: Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương năm 2026; Nghị quyết cho ý kiến dự kiến điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của phường Ninh Chử; Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 của phường Ninh Chử; Nghị quyết về việc quyết định số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập phường Ninh Chử năm 2026 và đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026; Nghị quyết về việc tổ chức lại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để thành lập Phòng Tài chính, Kế hoạch và Công thương và Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Đô thị thuộc UBND phường Ninh Chử; Nghị quyết về việc quyết định biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền phường Ninh Chử năm 2026.

Quang cảnh kỳ họp.

Theo đó, tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 87,1 tỷ đồng, tăng 22,98 tỷ đồng. Tổng dự toán thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 214,533 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 61,03 tỷ đồng, tăng 5,61 tỷ đồng và thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 153,503 tỷ đồng, giảm 5,61 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là 464,304 tỷ đồng, điều chỉnh thành 468,969 tỷ đồng, tăng 4,665 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 là 65,229 tỷ đồng, điều chỉnh thành 76,569 tỷ đồng, tăng 11,34 tỷ đồng.

Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập phường Ninh Chử năm 2026 và đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2025 - 2026 gồm 298 biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 31 hợp đồng lao động.