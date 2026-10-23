Kỳ họp chuyên đề HĐND xã Cam Lâm khóa II

Ngày 23-10, HĐND xã Cam Lâm tổ chức Kỳ họp chuyên đề khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận, xem xét và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết về: Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND xã về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND xã trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026; việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2026 của xã Cam Lâm (lần 2); phê duyệt danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của xã Cam Lâm (lần 4); phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn xã Cam Lâm giai đoạn 2026 - 2030; thành lập Phòng Kinh tế xã Cam Lâm trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế xã Cam Lâm (cũ); thành lập Phòng Tài nguyên, Nông nghiệp và Xây dựng xã Cam Lâm trên cơ sở tổ chức lại Phòng Kinh tế xã Cam Lâm (cũ).

Đại biểu HĐND xã Cam Lâm phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, bà Lê Thị Nguyệt - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Lâm đề nghị UBND xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND xã thông qua; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng xã Cam Lâm ngày càng phát triển.