Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh An Giang dự kiến thông qua 28 nghị quyết

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các ban HĐND tỉnh An Giang báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết liên quan đến đầu tư hạ tầng, phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ thủy lợi, bảo vệ môi trường, điều chỉnh bảng giá đất... Qua thẩm tra, các ban đánh giá hồ sơ đầy đủ, nội dung bảo đảm yêu cầu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương yêu cầu nâng cao chất lượng thẩm tra, bảo đảm các nghị quyết khi ban hành có tính khả thi, phù hợp thực tiễn và xác định rõ nguồn lực thực hiện. Về chính sách hỗ trợ lực lượng thường trực tại khu vực biên giới và người dân tham gia bảo vệ biên giới, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp, hy sinh của các lực lượng, nhưng cho rằng hiện chưa đủ cơ sở để cho chủ trương xây dựng nghị quyết.

Đại diện Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh An Giang báo cáo tại phiên họp.

UBND tỉnh An Giang được đề nghị tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc sử dụng thẩm quyền để bố trí nguồn ngân sách phù hợp, kịp thời hỗ trợ, động viên các lực lượng. Đối với chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, Ban Pháp chế cần phối hợp UBND tỉnh rà soát đối tượng thụ hưởng, đánh giá tác động và cân đối nguồn lực, tránh phát sinh vướng mắc khi triển khai.

Đặc biệt, đối với Đề án công nhận Phú Quốc là Khu kinh tế đặc biệt, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính và UBND đặc khu Phú Quốc phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm đầy đủ và đúng quy định trước khi trình HĐND tỉnh. Trường hợp hồ sơ không được hoàn thiện đúng thời hạn, Thường trực HĐND tỉnh sẽ dừng việc trình tại kỳ họp này nhằm bảo đảm trách nhiệm giải trình trước đại biểu.

Đại diện Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết.

HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thống nhất tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) vào ngày 30/10 để xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực.

Theo chương trình dự kiến, UBND tỉnh sẽ trình 28 tờ trình dự thảo nghị quyết, trong đó có các nội dung về cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, điều chỉnh bảng giá đất, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026.

Kỳ họp cũng xem xét các chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhân viên y tế ấp, khóm, khu phố; phát triển thanh niên, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. HĐND tỉnh dự kiến xem xét hồ sơ đề án đề nghị công nhận đặc khu Phú Quốc là khu kinh tế đặc biệt.

Thường trực HĐND tỉnh An Giang thống nhất kế hoạch tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh An Giang khóa XI diễn ra trong hai ngày 29 và 30/12/2026.