Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale (trái) bắt tay Thủ tướng Australia Anthony Albanese sau khi hai bên ký kết hiệp ước an ninh mới. (Nguồn: AAP)

Thỏa thuận được ký bốn năm sau khi Honiara ký một hiệp ước an ninh tương tự với Trung Quốc, trong bối cảnh Australia và Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng tại khu vực.

Báo DW của Đức đưa tin, theo thỏa thuận, Australia sẽ hỗ trợ mở rộng và phát triển lực lượng thực thi pháp luật của Quần đảo Solomon, đồng thời tài trợ các dự án hạ tầng và giáo dục, cải thiện điều kiện cấp thị thực cho công dân nước này. Honiara cũng phải tham vấn Canberra về việc phát triển các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Hai bên cam kết bảo đảm các hạ tầng nhạy cảm của Quần đảo Solomon, gồm sân bay, cảng biển, năng lượng và viễn thông, không bị quân sự hóa, can thiệp từ bên ngoài hoặc tiếp cận trái phép. Đây là những lĩnh vực Trung Quốc đã đầu tư thông qua các khoản vay trị giá hàng triệu USD, kể từ năm 2019.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Canberra với Thủ tướng Quần đảo Solomon Matthew Wale, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, Canberra tự hào là đối tác an ninh chủ chốt của Honiara và nghiêm túc với trách nhiệm này. Theo ông Albanese, Quần đảo Solomon cũng phải tham vấn Australia trước khi ký thỏa thuận với các nước ngoài Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương về hạ tầng trọng yếu hoặc hợp tác an ninh.

Về phần mình, ông Wale cho rằng, Quần đảo Solomon từng là nguồn gây bất ổn và hoài nghi trong khu vực trong nhiều năm, nhưng tình trạng đó đã chấm dứt.

Trong bối cảnh đó, hiện vẫn chưa rõ tương lai của thỏa thuận an ninh giữa Quần đảo Solomon và Trung Quốc. Hồi tháng 5, sau khi nhậm chức, Thủ tướng Wale đã nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao với Australia và Mỹ vốn đã lạnh nhạt dưới thời người tiền nhiệm Manasseh Sogavare.

Khi được hỏi liệu chính phủ mới có chấm dứt hiệp ước an ninh ký với Trung Quốc năm 2022 hay không, ông Wale cho biết không thể bình luận do điều khoản bảo mật trong thỏa thuận, dự kiến hết hiệu lực vào tháng 4/2027. Ông nói các cuộc thảo luận với Bắc Kinh vẫn đang diễn ra.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng không xác nhận thỏa thuận năm 2022 đã bị hủy bỏ hay chưa. Người phát ngôn bộ này Quách Gia Côn, cảnh báo hợp tác giữa Australia và Quần đảo Solomon không nên nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.