Ký giao ước nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bảo Yên

Dự chương trình có Thường trực Đảng ủy xã Bảo Yên; lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai; Ban Giám hiệu cùng các thầy, cô giáo Trường THCS Bảo Yên.

Quang cảnh buổi lễ.

Học sinh được nhận đỡ đầu là em Hoàng Khánh Huyền, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mất do tai nạn giao thông, một mình mẹ em nuôi hai con trong độ tuổi ăn học.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của gia đình, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nhận đỡ đầu em Huyền trong thời gian 1 năm.

Tổ chức ký cam kết nhận đỡ đầu.

Theo đó, mỗi tháng, em Huyền được hỗ trợ 500.000 đồng; đồng thời, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ sẽ quan tâm, hỗ trợ mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo và tặng quà nhân dịp năm học mới, Tết Nguyên đán...

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai còn phối hợp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện; kịp thời chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần, kỹ năng sống, tạo điều kiện để em phát triển toàn diện.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ và các nguồn vận động hợp pháp khác.

Tại lễ nhận đỡ đầu, Hội phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã tặng 1 bộ bàn học cho em Hoàng Khánh Huyền.

Hội phụ nữ Công an tỉnh trao tặng bộ bàn học cho em Hoàng Khánh Huyền

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và sự sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Lào Cai đối với trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời của chương trình không chỉ góp phần giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để em Hoàng Khánh Huyền vững bước trên con đường học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.