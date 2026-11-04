Kỳ Duyên xúc động giữa cinetour Chị Chị Em Em 3

Mới đây, tại buổi cinetour quảng bá Chị Chị Em Em 3, Nguyễn Cao Kỳ Duyên gây chú ý với khoảnh khắc rơm rớm nước mắt khi lắng nghe những lời động viên, an ủi từ khán giả dành cho vai diễn Thị Mầu. Sau những ý kiến trái chiều về màn thể hiện trên màn ảnh, tình cảm của người xem tại rạp dường như đã chạm đến cảm xúc của nàng hậu. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, khiến nhiều người chú ý đến áp lực mà cô đang đối diện khi thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

Trong Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, một tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý vùng Kinh Bắc. Nhân vật có tính cách kiêu kỳ, đanh đá, được nuông chiều từ nhỏ nhưng cũng vướng vào những mối quan hệ tình cảm phức tạp với Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc) và Thị Nương (Chi Pu). Đây là vai diễn có nhiều sắc thái tâm lý, đòi hỏi người đẹp phải thể hiện sự chuyển biến cảm xúc qua từng tình huống.

Kỳ Duyên và hành trình lấn sân điện ảnh sau hai lần đăng quang hoa hậu.

Tuy nhiên, màn thể hiện của Kỳ Duyên chưa nhận được sự đồng thuận từ số đông khán giả. Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, thần thái sang trọng và tạo hình phù hợp với nhân vật, cô cũng vấp phải nhiều góp ý về đài từ. Một số người xem nhận xét cách nhấn nhá, lên xuống giọng của nàng hậu còn thiếu tự nhiên, đặc biệt ở những phân đoạn thoại dài. Khả năng biểu đạt cảm xúc cũng là điểm cô cần cải thiện nếu muốn theo đuổi con đường diễn xuất lâu dài.

Dù vậy, cũng có khán giả ghi nhận sự tiến bộ của Kỳ Duyên so với lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng. Những lời động viên tại cinetour phần nào cho thấy người xem vẫn dành sự quan tâm và kỳ vọng cho hành trình thử sức của nàng hậu. Trước những phản hồi khác nhau, cô có thêm cơ hội lắng nghe, tiếp nhận góp ý và nhìn nhận rõ hơn những điểm cần hoàn thiện.

Kỳ Duyên nhận được nhiều lời an ủi sau những tranh luận về vai Thị Mầu. Ảnh: Đi Theo Sao

Thực tế, Chị Chị Em Em 3 là dự án điện ảnh thứ hai của Kỳ Duyên. Trước đó, cô từng chạm ngõ màn ảnh rộng với vai Karen trong Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành, ra mắt dịp Tết 2025. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 332 tỷ đồng, trở thành một trong những phim Việt có thành tích nổi bật trong năm. Sau dự án đầu tay, người đẹp tiếp tục nhận lời tham gia một bộ phim có màu sắc và yêu cầu diễn xuất khác biệt.

Với Chị Chị Em Em 3, Kỳ Duyên tiếp tục góp mặt trong một tác phẩm có thành tích thương mại đáng chú ý. Phim thu về hơn 70 tỷ đồng chỉ sau bốn ngày công chiếu, nhanh chóng dẫn đầu phòng vé cuối tuần. Tính tổng doanh thu của hai bộ phim, các dự án có sự tham gia của nàng hậu đã vượt mốc 400 tỷ đồng. Đây là thành tích đáng chú ý đối với một gương mặt mới lấn sân điện ảnh, dù doanh thu của tác phẩm không đồng nghĩa với việc năng lực diễn xuất của từng diễn viên đã được khẳng định.

Kỳ Duyên trong tạo hình Thị Mầu của Chị Chị Em Em 3.

Sinh năm 1996 tại Nam Định, Kỳ Duyên được biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Năm 2022, cô tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam và đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024, lọt Top 30 chung cuộc. Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong showbiz, người đẹp không chỉ phát triển ở lĩnh vực thời trang mà còn thử sức với nhiều vai trò trong các chương trình giải trí và điện ảnh.

Ở tuổi 30, Kỳ Duyên đang đứng trước một chặng đường mới khi muốn được công nhận bằng năng lực nghệ thuật thay vì chỉ gắn với danh hiệu hoa hậu. Hai bộ phim có tổng doanh thu hơn 400 tỷ đồng mang đến khởi đầu thuận lợi về mặt thương mại, nhưng những tranh luận quanh vai Thị Mầu cũng cho thấy cô vẫn còn nhiều điều phải chứng minh. Có lẽ, những giọt nước mắt tại rạp phim không chỉ xuất phát từ sự xúc động trước tình cảm của khán giả, mà còn phản ánh những áp lực của người đẹp trên hành trình tìm kiếm vị trí mới trong điện ảnh.