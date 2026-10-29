Kỳ Duyên và Thiên Ân hạnh phúc đón tin vui

Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả khi cùng góp mặt trong Top 5 nghệ sĩ, KOL nhận được nhiều sự chú ý tại các sự kiện và chiến dịch truyền thông. Theo bảng xếp hạng Socialite thống kê từ ngày 19/10 đến 25/10/2026, Thiên Ân đứng vị trí thứ 4 với 7.448 lượt thảo luận, trong khi Kỳ Duyên xếp ngay sau ở vị trí thứ 5 với 6.942 lượt thảo luận.

Kết quả này cho thấy sức hút của hai nàng hậu trên mạng xã hội trong giai đoạn cuối tháng 10. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ chú ý hơn cả là động thái mới của Kỳ Duyên trên Instagram Story cá nhân. Khi chia sẻ lại bảng xếp hạng, cô gắn thẻ tài khoản của Thiên Ân cùng dòng trạng thái: “Đi đâu cũng có nhau”.

Kỳ Duyên và Thiên Ân góp mặt trong Top 5 nghệ sĩ, KOL nhận được nhiều sự chú ý tại các sự kiện và chiến dịch truyền thông.

Hành động nhỏ nhưng gần gũi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bởi hai người đẹp thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí. Sự tương tác công khai cũng cho thấy mối quan hệ thân thiết mà cả hai duy trì trong quá trình hoạt động nghệ thuật.

Với Kỳ Duyên, năm 2026 là giai đoạn cô tiếp tục mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực sắc đẹp. Sau khi đăng quang, người đẹp thử sức với điện ảnh qua Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 332 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam, trở thành một trong những tác phẩm ăn khách năm 2025.

Trong năm nay, Kỳ Duyên tiếp tục góp mặt trong Chị Chị Em Em 3 với vai Thị Mầu. Nhân vật thuộc tuyến truyện có nhiều mối quan hệ phức tạp, đòi hỏi cô thể hiện hình ảnh khác với phong cách hiện đại thường thấy. Đây cũng là cơ hội để Kỳ Duyên tích lũy thêm kinh nghiệm diễn xuất sau dự án điện ảnh đầu tiên.

Kỳ Duyên tiếp tục góp mặt trong Chị Chị Em Em 3.

Trong khi đó, Thiên Ân cũng có những bước tiến đáng chú ý trên màn ảnh rộng. Sau khi đăng quang, cô từng bước theo đuổi diễn xuất và ghi dấu ấn với vai Thúy Vân trong Nụ Hôn Bạc Tỷ. Bộ phim đạt doanh thu hơn 212 tỷ đồng, giúp nàng hậu được biết đến rộng rãi hơn với tư cách diễn viên.

Năm 2026, Thiên Ân tiếp tục tham gia Hẹn Em Ngày Nhật Thực, tác phẩm đạt doanh thu hơn 150 tỷ đồng. Cô còn góp mặt trong Án Mạng Karaoke với vai Tâm, nữ phóng viên bị cuốn vào một vụ án bí ẩn. Những lựa chọn vai diễn đa dạng cho thấy Thiên Ân đang từng bước mở rộng con đường nghệ thuật bên cạnh danh hiệu hoa hậu.

Thiên Ân góp mặt trong Án Mạng Karaoke với vai Tâm.

Việc Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng góp mặt trong Top 5 bảng xếp hạng Socialite tuần qua là tin vui đối với hai người đẹp. Cả hai đều duy trì sự hiện diện tại các sự kiện và tiếp tục có thêm dấu mốc trong sự nghiệp.

Động thái của Kỳ Duyên vì thế càng khiến người hâm mộ chú ý đến tình cảm giữa hai nàng hậu. Trong thời gian tới, các dự án điện ảnh cùng hoạt động giải trí mới được kỳ vọng tiếp tục giúp Kỳ Duyên và Thiên Ân duy trì sức hút trước công chúng.