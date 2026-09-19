Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thân mật đi du lịch Hàn Quốc

Kỳ Duyên là một trong những người đẹp nổi bật của làng nhan sắc Việt, sở hữu nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2024 và lọt Top 30 chung cuộc.

Mới đây, Kỳ Duyên chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến đi Hàn Quốc cùng Đoàn Thiên Ân. Hai nàng hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi những khung hình thân thiết, thường xuyên xuất hiện bên nhau với biểu cảm hạnh phúc, rạng rỡ và thoải mái tận hưởng chuyến đi.

Kỳ Duyên chia sẻ khoảnh khắc thân mật bên Đoàn Thiên Ân trong chuyến đi Hàn Quốc gần đây.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng tham quan, vui chơi và ghi lại nhiều khoảnh khắc đời thường tại Hàn Quốc. Cả hai không ngại tương tác trước ống kính, tạo nên những hình ảnh tự nhiên, gần gũi. So với những lần xuất hiện trên sân khấu hay tại các sự kiện, hai người đẹp cho thấy hình ảnh trẻ trung và thoải mái hơn khi cùng nhau du lịch.

Nhan sắc của Kỳ Duyên và Thiên Ân cũng nhận được nhiều sự chú ý. Kỳ Duyên lựa chọn phong cách thời trang hiện đại, trong khi Thiên Ân gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn. Những biểu cảm vui vẻ, rạng rỡ của cả hai khiến loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Bên dưới bài đăng, khán giả dành nhiều lời khen cho diện mạo của hai nàng hậu. Một số bình luận nhận xét Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thăng hạng nhan sắc, đồng thời thích thú trước những khoảnh khắc thân thiết của cả hai.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân "má kề má" vô cùng thân mật.

Khoảnh khắc của cả hai trong chuyến đi được nhiều khán giả yêu thích.

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau cuộc thi, cô hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực thời trang, thường xuyên xuất hiện tại các chương trình, sự kiện và đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại nhiều cuộc thi người mẫu. Người đẹp cũng xây dựng hình ảnh gắn liền với phong cách thời trang cá tính, hiện đại.

Năm 2024, Kỳ Duyên tiếp tục thử sức tại Miss Universe Vietnam và giành ngôi vị cao nhất. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2024 tại Mexico và dừng chân ở Top 30. Trở về nước, người đẹp duy trì hoạt động nghệ thuật, thời trang và xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí.

Kỳ Duyên duy trì sức hút sau 12 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 tại Indonesia và lọt Top 20 chung cuộc. Đây cũng là dấu mốc giúp tên tuổi Thiên Ân được biết đến rộng rãi hơn trong làng giải trí.

Sau cuộc thi quốc tế, Đoàn Thiên Ân tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thời trang, giải trí và tham gia một số dự án nghệ thuật, đặc biệt là ở lĩnh vực phim điện ảnh. Người đẹp duy trì hình ảnh trẻ trung, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường cũng như công việc trên mạng xã hội.