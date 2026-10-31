Kỳ Duyên tuyên bố nói yêu Đoàn Thiên Ân

Mới đây, Nguyễn Cao Kỳ Duyên khiến người hâm mộ thích thú khi để lại bình luận trên trang cá nhân của Đoàn Thiên Ân: “Yêu cục dàng của tui nhất trên đời”. Cách bày tỏ tình cảm có phần nhí nhảnh, gần gũi nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả thích thú trước màn tương tác của hai nàng hậu, đồng thời dành sự quan tâm cho tình bạn thân thiết mà cả hai duy trì trong thời gian qua.

Kỳ Duyên và Thiên Ân vốn là những gương mặt quen thuộc của các cuộc thi nhan sắc. Nếu Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và tiếp tục giành vương miện Miss Universe Vietnam 2024, Thiên Ân được biết đến rộng rãi sau khi trở thành Miss Grand Vietnam 2022. Không chỉ có điểm chung về danh hiệu, cả hai còn xây dựng mối quan hệ thân thiết ngoài đời, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những hoạt động cá nhân lẫn công việc.

Hai nàng hậu thường xuyên tương tác tình cảm, dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc lẫn cuộc sống. Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, tình bạn của hai người đẹp càng nhận được sự quan tâm khi cả hai cùng thử sức với điện ảnh. Trong dịp Tết Nguyên đán 2025, Kỳ Duyên góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành, còn Thiên Ân đảm nhận vai diễn trong Nụ Hôn Bạc Tỷ. Hai dự án đều đạt thành tích doanh thu nổi bật, trong đó Bộ Tứ Báo Thủ thu về hơn 400 tỷ đồng, còn Nụ Hôn Bạc Tỷ vượt mốc 212 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu hai nàng hậu có những dự án góp mặt trên cùng đường đua phim Tết, mở ra những trải nghiệm mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Đến tháng 10/2026, Kỳ Duyên và Thiên Ân tiếp tục có lần chạm trán thứ hai khi lần lượt góp mặt trong Chị Chị Em Em 3 và Án Mạng Karaoke. Hai tác phẩm mang màu sắc khác biệt, đánh dấu những thử sức tiếp theo của hai người đẹp trên màn ảnh rộng. Trong khi Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, Thiên Ân tiếp tục có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất qua một dự án điện ảnh mới. Việc liên tục xuất hiện trong những bộ phim ra rạp cùng thời điểm khiến tên tuổi cả hai được đặt lên bàn cân so sánh.

Dẫu vậy, những lần cạnh tranh về doanh thu hay mức độ thảo luận không ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoài đời của hai nàng hậu. Trái lại, Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn dành cho nhau sự ủng hộ trong công việc. Cả hai từng xuất hiện tại các buổi công chiếu, dành tặng hoa và gửi lời chúc mừng khi đối phương có dự án mới. Những tương tác thân thiết trên mạng xã hội cũng thường xuyên trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm.

Ở khía cạnh sự nghiệp, Kỳ Duyên và Thiên Ân đều đang từng bước mở rộng hình ảnh sau khi có được danh hiệu hoa hậu. Với Kỳ Duyên, hành trình thử sức ở lĩnh vực điện ảnh mở ra một hướng đi mới bên cạnh thời trang và các hoạt động giải trí. Trong khi đó, Thiên Ân liên tục góp mặt trong những dự án phim, từng bước tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội với những dạng vai khác nhau. Cả hai đều phải đối diện với kỳ vọng và sự đánh giá của khán giả khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng lấn sân điện ảnh, ghi dấu ấn qua những dự án phim khác nhau. Ảnh: FBNV

Bên cạnh công việc, cuộc sống đời thường của hai người đẹp cũng có nhiều điểm khiến công chúng tò mò. Những khoảnh khắc đi chơi, trò chuyện và tương tác hài hước cho thấy sự thoải mái mà cả hai dành cho nhau. Bởi vậy, bình luận “Yêu cục dàng của tui nhất trên đời” mới đây của Kỳ Duyên không chỉ là một lời bày tỏ tình cảm đáng yêu mà còn tiếp tục khẳng định sự gắn bó giữa hai nàng hậu. Dù có thể trở thành đối thủ trên màn ảnh, Kỳ Duyên và Thiên Ân vẫn giữ được sự thân thiết trong cuộc sống, tạo nên một mối quan hệ nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.