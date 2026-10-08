Kỳ Duyên tuyên bố 4 từ với Thiên Ân sau khi công khai gia đình nhỏ

Kỳ Duyên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới bên Thiên Ân trên trang cá nhân. Trong bộ ảnh được thực hiện cùng tạp chí Marie Claire, hai nàng hậu xuất hiện với phong cách thời trang đồng điệu, đứng sát bên nhau và tạo nên hình ảnh được nhiều khán giả nhận xét là vừa thời thượng vừa thân thiết.

Đáng chú ý nhất là dòng chú thích ngắn mà Kỳ Duyên dành cho Thiên Ân. Người đẹp viết "Tuy 2 mà 1". Chỉ bốn từ ngắn gọn nhưng cách lựa chọn câu chữ lập tức khiến phần bình luận trở thành tâm điểm, khi nhiều khán giả liên tục gọi tên Thiên Ân và bày tỏ sự thích thú trước mối quan hệ ngày càng thoải mái của cả hai.

Kỳ Duyên và Thiên Ân gây chú ý với bộ ảnh thời trang chung trên Marie Claire, nổi bật bởi phong cách đồng điệu và những khoảnh khắc thân thiết. Ảnh: Marie Claire.

Không ít bình luận nhận xét Kỳ Duyên và Thiên Ân đẹp đôi, dễ thương và có sự ăn ý rõ rệt khi đứng cạnh nhau. Một số khán giả còn hài hước gọi cả hai bằng những biệt danh quen thuộc là Bột và Bơ, trong khi nhiều người khác gửi lời chúc hạnh phúc và mong hai người tiếp tục đồng hành cùng nhau. Những phản ứng này cho thấy sức hút của cặp đôi không chỉ đến từ danh hiệu hoa hậu mà còn từ cách họ tương tác tự nhiên trước công chúng.

Sự chú ý dành cho Kỳ Duyên và Thiên Ân không phải điều mới. Trong thời gian qua, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, những buổi gặp gỡ bạn bè và nhiều khoảnh khắc đời thường. Từ những chuyến du lịch, những lần diện trang phục đồng điệu cho đến các bài đăng trên mạng xã hội, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng ít tạo cảm giác dè dặt như giai đoạn đầu.

Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái khi xuất hiện cạnh nhau, khiến người hâm mộ liên tục gọi tên Bột và Bơ.

Trước đó, Kỳ Duyên từng chia sẻ hình ảnh cùng Thiên Ân với dòng chữ "Gia đình nhỏ luôn ở bên". Cách gọi này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi nó tạo cảm giác gần gũi hơn nhiều so với những bài đăng thông thường của hai người đẹp. Nhiều khán giả lập tức để lại những bình luận như "gia đình nhỏ, hạnh phúc to", "đồng hành là lời tỏ tình chân thành nhất" hay gọi vui hai người là một cặp đôi.

Mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân càng được chú ý khi cả hai đều đang có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực điện ảnh. Kỳ Duyên hiện gây chú ý với vai Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3, dự án quy tụ Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu, Steven Nguyễn và NSND Lê Khanh. Đây là lần đầu Kỳ Duyên đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh rộng, đồng thời là cơ hội để cô chứng minh khả năng diễn xuất sau màn chào sân với Bộ Tứ Báo Thủ.

Kỳ Duyên hiện thử sức với vai Thị Mầu trong Chị Chị Em Em 3, đánh dấu lần đầu đảm nhận vai nữ chính trên màn ảnh rộng.

Trong khi đó, Thiên Ân cũng đang từng bước xây dựng vị trí riêng trong điện ảnh. Người đẹp từng tham gia Nụ Hôn Bạc Tỷ và tiếp tục gây chú ý với Hẹn Em Ngày Nhật Thực. Những dự án này giúp Thiên Ân có thêm kinh nghiệm trước ống kính và mở rộng hình ảnh từ một hoa hậu sang diễn viên điện ảnh.

Điều thú vị là Kỳ Duyên và Thiên Ân chưa từng cùng xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh, nhưng những câu chuyện phía sau màn ảnh lại khiến họ thường xuyên được đặt cạnh nhau. Khi Kỳ Duyên bước vào giai đoạn quan trọng với Chị Chị Em Em 3, Thiên Ân cũng được cho là luôn có mặt để đồng hành và ủng hộ. Ngược lại, khi Thiên Ân tham gia các dự án điện ảnh, Kỳ Duyên cũng từng xuất hiện để cổ vũ người em thân thiết.

Từ những khoảnh khắc đời thường đến các bộ ảnh thời trang, Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng thoải mái thể hiện sự thân thiết trước công chúng.

Đặc biệt, trước màn chia sẻ mới nhất, Kỳ Duyên từng kể Thiên Ân thức đến 1h30 sáng để chỉnh sửa bài phát biểu cho cô trước đêm final walk. Thiên Ân còn di chuyển từ TP.HCM ra Hải Phòng và tìm cách chuẩn bị một bó hoa dành tặng Kỳ Duyên, cho thấy sự đồng hành của cả hai không chỉ xuất hiện trước ống kính mà còn được thể hiện trong những thời điểm quan trọng.