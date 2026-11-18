Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh chụp cùng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trên trang cá nhân. Đi kèm những khoảnh khắc thân thiết, nàng hậu hài hước viết: “Nữ bá tước và nàng tiểu thư cập bến du thuyền”.

Kỳ Duyên đăng tải khoảnh khắc thân mật bên Đoàn Thiên Ân.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm chính là những cử chỉ tình cảm mà cả hai dành cho nhau trong bộ ảnh. Xuất hiện trong khung hình, Kỳ Duyên và Thiên Ân cùng lựa chọn những thiết kế váy trắng thanh lịch, mang đến vẻ ngoài vừa sang trọng vừa nữ tính.

Đáng chú ý, trong một khoảnh khắc, cả hai cùng đứng dưới ánh đèn lung linh, Thiên Ân nhẹ nhàng ngả người về phía sau trong vòng tay Kỳ Duyên. Nàng hậu sinh năm 1996 ân cần đỡ lấy đàn em, tạo nên một tư thế đầy tình tứ, chẳng khác nào một cảnh quay lãng mạn trong phim điện ảnh.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân diện váy trắng, tạo dáng thân mật.

Không gian sang trọng, ánh sáng dịu nhẹ cùng hai thiết kế váy trắng đồng điệu càng khiến khung hình thêm phần thơ mộng. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người liên tưởng đến một điệu nhảy của đôi tình nhân trong ngày trọng đại, thậm chí có cảm giác như cả hai đang xuất hiện trong chính lễ đường của mình. Hình ảnh nhanh chóng nhận được sự chú ý và những bình luận thích thú từ người hâm mộ.

Thực tế, Kỳ Duyên và Thiên Ân đã là những cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi xuất hiện bên cạnh nhau trong hơn một năm qua. Từ những lần đồng hành tại sự kiện, các chuyến đi chung cho đến những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai không ngần ngại thể hiện sự thân thiết. Những ánh mắt, cử chỉ quan tâm và cách tương tác tự nhiên của họ nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận của cộng đồng mạng.

Nguồn: FBNV

Chính sự gắn bó này khiến Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức tình bạn. Dù vậy, cả hai chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Thay vào đó, những lần xuất hiện chung và cách dành sự quan tâm cho đối phương tiếp tục trở thành điều khiến người hâm mộ tò mò.

Không chỉ gây chú ý bởi những khoảnh khắc ngọt ngào, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn cho thấy sự đồng hành trong công việc. Cùng trưởng thành từ danh hiệu Hoa hậu, cả hai có nhiều điểm tương đồng trong hành trình hoạt động nghệ thuật cũng như những áp lực phải đối diện khi trở thành người của công chúng.

Nguồn: FBNV

Từng chia sẻ về mối quan hệ với Thiên Ân, Kỳ Duyên bày tỏ sự trân trọng khi có tri kỷ ở bên cạnh. Nàng hậu cho biết cả hai luôn ủng hộ và mong muốn đối phương phát triển. Khi một trong hai có dự án mới, họ thường chia sẻ về công việc, hỗ trợ và nâng đỡ nhau để cùng tiến bộ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Dù mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân được gọi tên như thế nào, sự đồng hành của cả hai vẫn luôn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Và mỗi lần hai nàng hậu xuất hiện trong những khung hình tình tứ như thế này, người hâm mộ lại có thêm một dịp xuýt xoa, tích cực đẩy thuyền cho cặp đôi.