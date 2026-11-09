Kỳ Duyên tiết lộ về người đặc biệt luôn ở bên, hé lộ tham vọng mới ở tuổi 30

Sau Bộ tứ báo thủ, Kỳ Duyên tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với Chị chị em em 3 của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng. Lần này, người đẹp đảm nhận vai Thị Mầu, nhân vật có màu sắc văn hóa dân gian đặc trưng và đặt ra không ít thử thách về tâm lý, cách thể hiện.

Kim Duyên đảm nhận vai Thị Mầu trong Chị chị em em 3

Áp lực của Kỳ Duyên không chỉ nằm ở việc hóa thân vào nhân vật mà còn đến từ sự phối hợp với hai bạn diễn giàu kinh nghiệm là Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu. Trước ngày phim ra mắt, cô thậm chí mất ngủ vì lo lắng bản thân chưa thể truyền tải trọn vẹn tinh thần vai diễn.

Một trong những cảnh quay khiến cô nhớ nhất là phân đoạn nhân vật của Kỳ Duyên và Ninh Dương Lan Ngọc tát nhau tại đình làng. Do thường xuyên tập luyện thể thao, hoa hậu lo lực tay của mình có thể khiến đàn chị bị đau. Cả hai phải trao đổi kỹ về tâm lý và phản ứng của nhân vật trước khi thực hiện để hạn chế việc quay đi quay lại nhiều lần.

Với Thị Mầu, Kỳ Duyên lựa chọn cách tiếp cận bằng sự cảm thông. Nhân vật khao khát tình yêu, mong muốn kết hôn với người đàn ông mình lựa chọn nhưng lại không thể tự quyết định hạnh phúc vì những ràng buộc của lễ giáo và định kiến phong kiến. Thay vì phán xét, người đẹp tìm cách lý giải khát vọng của nhân vật từ hoàn cảnh sống và những giới hạn mà cô phải đối diện.

Hai dự án điện ảnh trong vòng hai năm cho thấy Kỳ Duyên đang từng bước mở rộng hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, xuất phát điểm là một hoa hậu cũng khiến cô phải đối diện với định kiến về năng lực diễn xuất. Sự chú ý dành cho danh hiệu không đồng nghĩa với việc khán giả mặc nhiên công nhận khả năng trên màn ảnh.

Để chuẩn bị cho hướng đi mới, Kỳ Duyên tham gia các lớp đào tạo diễn xuất và được NSND Lê Khanh hướng dẫn về kỹ thuật biểu diễn, đài từ cũng như cách xây dựng cảm xúc cho nhân vật. Cô cho biết không muốn chỉ dựa vào bản năng hay trải nghiệm cá nhân khi làm phim mà cần trang bị kiến thức chuyên môn để theo đuổi nghề lâu dài.

Bên cạnh những chia sẻ về điện ảnh, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân cũng là nội dung đáng chú ý trong cuộc trò chuyện. Hơn một năm qua, hai hoa hậu thường xuyên xuất hiện bên nhau, tương tác thân thiết trên mạng xã hội và dành cho nhau những cử chỉ gần gũi. Điều này khiến cả hai nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò, dù chưa công khai xác nhận mối quan hệ.

Lần này, Kỳ Duyên thẳng thắn nói về vai trò của Thiên Ân trong cuộc sống. Cô cho biết bản thân hạnh phúc khi có người đồng hành, cùng chia sẻ những vấn đề trong công việc và ủng hộ các dự án riêng của nhau. Sự hỗ trợ không chỉ dừng ở lời động viên mà còn thể hiện qua việc cả hai tôn trọng lựa chọn, mong muốn đối phương phát triển tốt hơn.

Cùng bước ra từ các cuộc thi nhan sắc và theo đuổi hoạt động nghệ thuật, Kỳ Duyên và Thiên Ân có những điểm chung trong hành trình nghề nghiệp. Họ hiểu những áp lực khi muốn được công chúng nhìn nhận bằng năng lực chuyên môn thay vì chỉ gắn với danh hiệu hoa hậu. Đây cũng là một trong những lý do khiến cả hai có thể chia sẻ với nhau về những dự án mới và con đường phát triển sự nghiệp.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Kỳ Duyên cho biết cô chưa từng trải qua một mối tình bi kịch giống nhân vật Thị Mầu. Người đẹp cũng không cho rằng trải nghiệm trong một mối quan hệ có thể đại diện cho tất cả những mối quan hệ khác. Theo cô, mỗi người sẽ có cách yêu và câu chuyện riêng, vì vậy không thể lấy trải nghiệm với người này để áp đặt lên người khác.

Ngoài công việc và đời sống tình cảm, ngoại hình vẫn là một trong những yếu tố giúp Kỳ Duyên duy trì sức hút trước công chúng. Sau hơn 10 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, người đẹp vẫn giữ vóc dáng cân đối với chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 85-60-93cm.

Kỳ Duyên duy trì nhiều hình thức vận động như chạy bộ, cardio và tập tạ. Do có cơ địa dễ tăng cân, cô kiểm soát chế độ ăn uống khá chặt chẽ, hạn chế ăn vặt, lên thực đơn theo tuần và tự chuẩn bị các bữa ăn hằng ngày. Việc giữ vóc dáng vì thế không chỉ phụ thuộc vào thời gian tập luyện mà còn gắn với thói quen sinh hoạt có kỷ luật.

Sinh năm 1996, quê Nam Định, Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo, huấn luyện viên tại nhiều chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022 và The Face Vietnam 2023. Năm 2024, người đẹp đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe.