Kỳ Duyên, Thanh Hảo và loạt hoa hậu Việt lấn sân điện ảnh: Cơ hội nào để bứt phá?

Mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên và người đẹp Thanh Hảo - Top 29 Miss Universe 2024 chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên trong dự án phim Chị Chị Em Em 3, thu hút sự quan tâm. Cả hai đều là những người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, nay thử sức ở lĩnh vực điện ảnh nên càng khiến khán giả trông chờ.

Kỳ Duyên và Thanh Hảo cùng góp mặt trong dự án phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3. Cả hai từng tham gia các cuộc thi nhan sắc, nay thử sức với diễn xuất.

Đặc biệt, nếu như Kỳ Duyên từng có kinh nghiệm diễn xuất khi đảm nhận vai chính trong Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành thì với Thanh Hảo, đây là lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1999 bén duyên với điện ảnh. Cô cho biết từng lo lắng, áp lực khi thực hiện phân cảnh đóng cùng Quốc Anh vì sợ ảnh hưởng đến bạn diễn.

Tuy nhiên, Quốc Anh hỗ trợ cô nhiều trong quá trình làm việc, giúp người đẹp có thêm tự tin khi thực hiện những cảnh diễn chung. Thanh Hảo hiện chưa tiết lộ nhân vật trong phim. Người đẹp muốn khán giả ra rạp để tự khám phá vai diễn thay vì biết trước thông tin.

Không chỉ Kỳ Duyên và Thanh Hảo, thời gian gần đây, nhiều người đẹp cũng thử sức với điện ảnh. Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tái xuất màn ảnh với Án mạng Karaoke, trong khi Á hậu Minh Kiên tham gia Trại Buôn Người. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nàng hậu trên màn ảnh cho thấy điện ảnh đang trở thành một hướng đi được nhiều người đẹp quan tâm sau khi bước ra từ các cuộc thi nhan sắc.

Gần đây, Á hậu Huỳnh Minh Kiên cũng tham gia đóng phim điện ảnh với dự án Trại Buôn Người.

Tuy nhiên, từ danh hiệu hoa hậu, á hậu hay người đẹp đến một diễn viên thực thụ là khoảng cách không nhỏ. Sức hút từ danh hiệu có thể giúp họ được chú ý khi phim công bố dự án nhưng khả năng diễn xuất mới là yếu tố quyết định việc một người đẹp có thể tạo dấu ấn lâu dài hay không.

Điện ảnh đòi hỏi người diễn viên phải thể hiện cảm xúc, tâm lý nhân vật thông qua ánh mắt, biểu cảm, giọng nói, ngôn ngữ cơ thể và khả năng tương tác với bạn diễn. Những yêu cầu này cần được rèn luyện lâu dài thay vì chỉ dựa vào ngoại hình hay sự nổi tiếng.

Bởi vậy, cơ hội để các nàng hậu bứt phá trên màn ảnh nằm ở việc họ có nghiêm túc xem diễn xuất như một lĩnh vực nghề nghiệp hay chỉ xem đây là một trải nghiệm mới. Nếu coi điện ảnh là một cuộc dạo chơi, sự quan tâm ban đầu từ khán giả có thể nhanh chóng qua đi. Ngược lại, nếu đầu tư thời gian học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và chấp nhận bắt đầu từ những vai diễn phù hợp, các người đẹp hoàn toàn có thể từng bước tạo dựng chỗ đứng.

Trường hợp của Thanh Hảo là một ví dụ cho sự chuẩn bị này. Trước khi tham gia Chị Chị Em Em 3, cô đã chủ động học diễn xuất để trang bị kiến thức và kỹ năng cho vai diễn đầu tay.

Thanh Hảo cho biết cô học riêng với cô giáo dạy diễn xuất 2 buổi để chuẩn bị cho vai diễn. Sau đó, người đẹp đăng ký thêm một lớp học chung với các học viên khác nhằm tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng.

"Phần diễn xuất là phần quan trọng nhất", Thanh Hảo chia sẻ. Người đẹp cho biết những chia sẻ thực tế của cô giáo dạy diễn xuất giúp cô có thêm kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện kỹ năng đứng trước ống kính máy quay.

Thanh Hảo xem lần đầu đóng phim là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục chuẩn bị cho con đường diễn xuất. Cô không muốn giới hạn bản thân trong hình ảnh người mẫu hay người đẹp mà sẵn sàng thử sức ở những vai trò khác nếu có cơ hội.

"Tôi nghĩ rằng vai diễn đầu tay của Chị Chị Em Em 3 này sẽ là một bước đệm thật hoàn hảo để có thể tiếp tục vững vàng hơn và sẽ sẵn sàng hơn trong con đường diễn xuất sau này", người đẹp bước ra từ Miss Universe Vietnam chia sẻ.

Hay với Đoàn Thiên Ân và Huỳnh Minh Kiên, những người đẹp này cũng từng đầu tư nghiêm túc khi tham gia các lớp dạy diễn xuất cũng như dành thời gian cọ xát thực tế để từng bước tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực điện ảnh.

Thanh Hảo hay Đoàn Thiên Ân cũng đều tham gia các lớp học diễn xuất với mong muốn nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất sau khi tham gia các cuộc thi nhan sắc.

Sự xuất hiện của những người đẹp như Kỳ Duyên, Thanh Hảo, Đoàn Thiên Ân hay Minh Kiên trên màn ảnh chắc chắn tạo thêm sự tò mò cho khán giả. Mỗi người có một xuất phát điểm, hình ảnh và mức độ kinh nghiệm khác nhau, vì vậy hành trình của họ trong điện ảnh cũng không giống nhau.

Với những gương mặt đã từng có kinh nghiệm diễn xuất, lợi thế nằm ở việc họ có thời gian làm quen với máy quay, trường quay và cách làm việc của một đoàn phim. Trong khi đó, những người lần đầu đóng phim sẽ phải đối mặt với áp lực lớn hơn khi vừa làm quen với nghề vừa chứng minh khả năng của mình.

Thách thức lớn nhất đối với các nàng hậu có lẽ nằm ở định kiến "tay ngang". Khi một người đẹp bước vào điện ảnh, khán giả thường có xu hướng đặt câu hỏi về năng lực diễn xuất trước khi đánh giá vai diễn. Điều này khiến họ phải nỗ lực nhiều hơn để chứng minh rằng mình được lựa chọn không chỉ bởi danh hiệu hay ngoại hình.

Dẫu vậy, "tay ngang" cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Điện ảnh từng chứng kiến nhiều nghệ sĩ xuất phát từ những lĩnh vực khác nhau và từng bước chứng minh năng lực bằng chính những vai diễn. Với các nàng hậu, danh hiệu có thể mở cánh cửa đầu tiên nhưng việc có thể bước tiếp hay không phụ thuộc vào quá trình rèn luyện và khả năng đáp ứng yêu cầu của nghề.

Vì thế, thay vì chỉ được nhắc đến như những hoa hậu, á hậu thử đóng phim, Kỳ Duyên, Thanh Hảo và những người đẹp đang lấn sân điện ảnh sẽ cần cho khán giả thấy sự tiến bộ qua từng vai diễn. Khi danh hiệu không còn là yếu tố được đặt lên hàng đầu, thực lực mới là điều giúp họ tạo ra dấu ấn riêng và có cơ hội đi đường dài với màn ảnh.